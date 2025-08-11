asim munir trolled by pakistanis on compare with india भारत चमकती मर्सिडीज और हम लदा ट्रक; आसिम मुनीर ने खुद की पाकिस्तान की बेइज्जती, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़asim munir trolled by pakistanis on compare with india

आसिम मुनीर ने एक भाषण में कहा था कि भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान बजरी से लदा ट्रक है। आसिम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही। उनकी ओर से दोनों देशों की ऐसी तुलना करने पर पाकिस्तानी ही उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 10:05 AM
भारत चमकती मर्सिडीज और हम लदा ट्रक; आसिम मुनीर ने खुद की पाकिस्तान की बेइज्जती

भारत के खिलाफ अकसर जहर उगलने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर फिलहाल ट्रोल किए जा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान की जनता भारत के साथ अपने देश की तुलना करने और कमतर बताने पर ट्रोल कर रही है। आसिम मुनीर ने एक भाषण में कहा था कि भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान बजरी से लदा ट्रक है। आसिम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही। उनकी ओर से दोनों देशों की ऐसी तुलना करने पर पाकिस्तानी ही उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कई लोगों ने लिखा है कि आसिम मुनीर तो अपने ही देश की बेइज्जती कर रहे हैं।

आसिम मुनीर ने कहा, 'मैं साधारण शब्दों में स्थिति का वर्णन करने जा रहा हूं। भारत हाईवेज पर दौड़ती एक चमकती हुई मर्सिडीज या फरारी है। लेकिन हम एक ट्रक हैं, जो बजरी से लदा हुआ है। यदि ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो फिर किसे ज्यादा नुकसान होगा?' दरअसल वह पाकिस्तान को चमक से दूर लेकिन एक ताकतवर मुल्क बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुलना ऐसी कर दी कि ट्रोल होने लगे। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, विकास, आबादी की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मानकों पर स्थिति बेहद कमजोर है। ऐसे में पाकिस्तान अकसर 'हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे' जैसी धमकी देता रहता है।

भारत के अलावा पाकिस्तान के ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर यह कहते हुए निशाना साधा कि आसिम मुनीर ने खुद स्वीकार कर लिया है कि भारत बेहतर है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'आसिम मुनीर के बयान का यही सच है कि भारत एक मर्सिडीज है, जबकि उनका देश बजरी से लदे ट्रक जैसा है। इसके बाद की सारी बातें एक भ्रम हैं।' बता दें कि आसिम मुनीर यह भी धमकी दे चुके हैं कि हम डूबे तो आधी दुनिया को ले जाएंगे। उनके इस बयान से साफ था कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान के अस्तित्व के संकट वाले खौफ से भी गुजर रहा है।

एक अन्य यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान कम से कम अपनी सच्चाई तो जानता है। वह जानते हैं कि वे एक कचरे से लदे ट्रक से ज्यादा कुछ नहीं हैं। फेल्ड मार्शल ने स्वीकार कर लिया है कि वे भारत के मुकाबले किस स्थिति में हैं। एक अन्य शख्स ने कहा- अपने ही देश की बेइज्जती करवा रहा है।

