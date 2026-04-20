ईरान के अड़ियल रुख के बीच ट्रंप ने आसिम मुनीर को लगाया फोन, होर्मुज पर क्या हुई बात
ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जिसका मुख्य कारण ईरानी बंदरगाहों पर जारी अमेरिकी नाकेबंदी बताया गया है। इस बीच, अमेरिकी सेना ने ईरानी मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया।
ईरान के अड़ियल रुख के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से फोन लगाया। इस दौरान दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने को लेकर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ शांति वार्ता में होर्मुज पर लगाई नाकेबंदी को बाधा मानने के मुनीर के सुझाव पर विचार करेंगे। एक पाकिस्तानी सूत्र की ओर से यह जानकारी दी गई है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को कहा कि तेहरान की फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बातचीत में ईरान की भागीदारी की संभावना से इनकार नहीं किया। इस्लामाबाद के अधिकारी वार्ता के एक और दौर की तैयारी कर रहे थे जो संभवतः इस सप्ताह होती। बघाई ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, 'अभी तक तो जब मैं यहां हूं... हमारे पास बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है और इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।'
ईरान ने बातचीत से क्यों बनाई दूरी
ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित दूसरे दौर की शांति वार्ता में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जिसका मुख्य कारण ईरानी बंदरगाहों पर जारी अमेरिकी नाकेबंदी बताया गया है। इस बीच, अमेरिकी सेना ने एक ईरानी मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया, जिससे पश्चिम एशिया में नाजुक दौर से गुजर रही शांति पर और अनिश्चितता आ गई। ईरान ने पुष्टि की कि अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी जहाज टौस्का को हमला कर जब्त किया, जिसे उसने युद्धविराम का उल्लंघन बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी।
ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी शर्तें अवास्तविक और अनुचित हैं और जब तक नाकेबंदी नहीं हटाई जाती, बातचीत संभव नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर शर्तें बदलने का आरोप भी लगाया। ईरानी मीडिया के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में वार्ता के सफल होने की कोई संभावना नहीं है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में फिर वार्ता की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच जारी दो सप्ताह का युद्धविराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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