पाकिस्तान में होगा सत्ता परिवर्तन? खुदा ने मुझे देश का रक्षक बनाया... आसिम मुनीर ने बताई 'दिल की बात'

पाकिस्तान में इन दिनों सत्ता परिवर्तन की चर्चा जोरों पर है। अफवाहों के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे देश का रक्षक बनाया है, और अब...

पाकिस्तानी मीडिया में आज-कल सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। आये दिन कहा जा रहा है कि कभी भी नेतृत्व में बदलाव हो सकता है। नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बड़ा बयान दिया है। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए मुनीर ने इसे झूठा करार दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाने की खबरों को पूरी तरह झूठा और सरकार-प्रतिष्ठान के खिलाफ बताया।

दरअसल, जुलाई में सोशल मीडिया पर खबर फैली थी कि जरदारी को कभी भी राष्ट्रपति पद को छोड़ने को कहा जा सकता है। संभव है कि सेना प्रमुखा आसिम मुनीर इस पद को संभालें। इस खबर के बाद पाकिस्तान की सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इन दावों को खारिज कर दिया था।

मीडियो रिपोर्ट में क्या है जंग मीडिया समूह के कॉलम लेखक सुहैल वराइच ने अपने लेख में दावा किया है कि सेना प्रमुख ने ब्रुसेल्स में हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान इस मुद्दे पर उनसे इस मुद्दे पर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि मुनीर पिछले सप्ताह अमेरिका की यात्रा से लौटते वक्त कुछ समय के लिए बेल्जियम में रुके थे।

वराइच ने अपने कॉलम में लिखा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बातचीत की शुरुआत राजनीति से हुई। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों पर हुई। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदलने की खबरों को पूरी तरह झूठ करार दिया। फील्ड मार्शल मुनीर ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि बदलाव की अफवाहें पूरी तरह झूठी है।

... और कोई पद की इच्छा नहीं सेना प्रमुख के हवाले से लेख में कहा गया है कि इन अफवाहों के पीछे ऐसे तत्व हैं, जो सरकार और अधिकारी, दोनों का विरोध करते हैं और पाकिस्तान में राजनीतिक अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेख में यह भी दावा किया गया है कि बातचीत के दौरान मुनीर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे देश का रक्षक बनाया है। मुझे इसके अलावा किसी और पद की इच्छा नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, सियासी एक सवाल पर मुनीर ने कहा कि राजनीतिक सुलह तब ही संभव है कि जब ईमानदारी से माफी मांगी जाए। हालांकि लेख में स्पष्ट नहीं है कि मुनीर किसके बारे में बात कर रहे है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जेल में बंद नेता इमरान खान की ओर था।