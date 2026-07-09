आसिम मुनीर मुर्दाबाद; हमले में 21 पुलिसकर्मियों की मौत, PAK आर्मी चीफ पर भड़क उठे लोग
परिवार के लोगों ने मांग की कि उन शवों को उनको सौंप दिया जाए और जब तक इंसाफ न मिल जाए, तब तक शवों को दफनाया नहीं जाएगा। इसी पर भारी बवाल देखने को मिला। लोगों ने आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगाए।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरबों रुपये की लागत से बन रही बांध परियोजना की सुरक्षा में तैनात पुलिस दल पर हुए हमले में 21 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। इस हमले के बाद जब पुलिसवालों के शव अस्पताल पहुंचे तो लोग भड़क गए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। यहां तक कि आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे तक लगे। दरअसल, हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों के शवों को लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। प्रशासन शवों को देने में आनाकानी कर रहा था, जिससे उनके परिजन नाराज हो गए और मुनीर व पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
दरअसल, जियारत जिले में मंगलवार को हमलावरों ने निर्माणाधीन मांगी बांध परियोजना की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। मृतकों में कई वरिष्ठ पुलिसवाले भी मारे गए। इसके बाद उनके शवों को क्वेटा के सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहां से सामने आए वीडियो के अनुसार, अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और मारे गए लोगों के शवों को दफनाने के लिए सौंपने की मांग करने लगे। लोगों ने पाकिस्तानी फौज पर भी निशाना साधा और पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लगाए।
शवों को परिजनों को नहीं सौंप रहे थे सुरक्षाकर्मी
जिस अस्पताल में पुलिसकर्मियों के शव रखे गए थे। वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। वे उनके शवों को उनके परिजनों को देने के बजाए पुलिस लाइन ले जाने लगे। इस पर परिवार के लोगों ने मांग की कि उन शवों को उनको सौंप दिया जाए और जब तक इंसाफ न मिल जाए, तब तक शवों को दफनाया नहीं जाएगा। इसी पर भारी बवाल देखने को मिला। वहीं, बलूचिस्तान प्रशासन ने बताया कि हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जियारत क्षेत्र में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान तहरीक-ए-पाकिस्तान तालिबान (टीटीपी) के 15 संदिग्धों को मार गिराया।
नेशनल हाईवे पर हुए विरोध प्रदर्शन
घटना के विरोध में हमले के स्थान के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन भी किए गए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी 'देश का गौरव' थे। अधिकारियों के अनुसार मांगी बांध का निर्माण क्वेटा शहर में पेयजल संकट दूर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है और पुलिस बल उसकी सुरक्षा में तैनात था। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे बलूचिस्तान प्रांत में कई दशकों से अशांति बनी हुई है। क्षेत्र के उग्रवादी संगठन पाकिस्तान सरकार से अधिक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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