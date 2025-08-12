वर्दी वाले लादेन हैं आसिम मुनीर; पेंटागन के पूर्व अफसर ने क्यों उड़ाई खिल्ली, ट्रंप को भी लपेटा

अमेरिका दौरे पर गए पाक सेना प्रमुख मुनीर ने भारत के खिलाफ परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी थी और कहा था कि आधी दुनिया को ले डूबेंगे। रुबिन ने मुनीर को वर्दी वाला लादेन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सोच में बदलाव संभव नहीं है।

पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुलना अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन से की है। रुबिन ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर सेना की वर्दी पहने हुए ओसामा बिन लादेन हैं। उनकी यह तीखी टिप्पणी आसिम मुनीर के हालिया परमाणु हमले की टिप्पणी के बाद आई है। पूर्व पेंटागन अधिकारी ने पाक सेना प्रमुख के रुख की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान पर "एक दुष्ट देश" की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया।

रुबिन ने कहा कि अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की धमकियाँ पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। यह कई लोगों के मन में सवाल खड़ा कर रही है कि क्या पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकता है या उसे ख़त्म करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बयान ओसामा बिन लादेन से सुनी बातों की याद दिलाता है।

मुनीर ने कहा था- आधी दुनिया को ले डूबेंगे बता दें कि अमेरिका दौरे पर गए पाक सेना प्रमुख मुनीर ने भारत के खिलाफ परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी थी और कहा था कि आधी दुनिया को ले डूबेंगे। आसिम मुनीर ने पिछले दिनों फ्लोरिडा के टैम्पा में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान डूबा तो वह अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डुबेगा। मुनीर ने कहा था, "हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को बी अपने साथ ले डूबेंगे।"

आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में डालना चाहिए रुबिन ने आसिम मुनीर को वर्दी वाला लादेन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सोच और रणनीति में किसी भी तरह के रियायत देने पर भी बदलाव संभव नहीं है। रुबिन ने पाक सेना प्रमुख की इस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान आधी दुनिया को परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान ने एक वैध राज्य होने का अपना अधिकार खो दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों पर विचार करे और उसे आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में डाला जाना चाहिए।