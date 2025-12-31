एक फोटो तक नहीं और छावनी में आयोजन; आसिम मुनीर की बेटी की शादी क्यों रही इतनी सीक्रेट

संक्षेप: आसिम मुनीर ने बेटी की शादी अपने भाई सैयद कासिम मुनीर के बेटे अब्दुल रहमान से ही की है। इस तरह अपने भतीजे से ही आसिम मुनीर ने बेटी की शादी कर दी है, जो आपस में चचेरे भाई-बहन ही थे। इस शादी को लेकर भारत में कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान में ऐसी शादियां सामान्य हैं।

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तीसरी बेटी महनूर की शादी हो गई है। इस शादी की पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों में भी खासी चर्चा है। इसे पाकिस्तान में आसिम मुनीर की ताकत के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि इसमें देश-दुनिया के 400 वीआईपी मेहमान जुटे थे। आसिम मुनीर ने बेटी की शादी अपने भाई सैयद कासिम मुनीर के बेटे अब्दुल रहमान से ही की है। इस तरह अपने भतीजे से ही आसिम मुनीर ने बेटी की शादी कर दी है, जो आपस में चचेरे भाई-बहन ही थे। इस शादी को लेकर भारत में कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान में ऐसी शादियां सामान्य हैं।

करीब दो तिहाई शादियां पाकिस्तान में ऐसी ही होती हैं, जिनमें कजिन के बीच रिश्ते होते हैं। इस तरह यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि आसिम मुनीर की बेटी की शादी रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में ही हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे मजबूत शख्सियत बन चुके हैं और वह किसी भी तरह का रिस्क बाहर आयोजन करके नहीं लेना चाहते थे। यही नहीं इस शादी को इतना सीक्रेट रखा गया कि एक तस्वीर तक मीडिया या सोशल मीडिया में नहीं आई है।