Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़asim munir daughter mahnoor marriage with abdul rahman why keep secret
एक फोटो तक नहीं और छावनी में आयोजन; आसिम मुनीर की बेटी की शादी क्यों रही इतनी सीक्रेट

एक फोटो तक नहीं और छावनी में आयोजन; आसिम मुनीर की बेटी की शादी क्यों रही इतनी सीक्रेट

संक्षेप:

आसिम मुनीर ने बेटी की शादी अपने भाई सैयद कासिम मुनीर के बेटे अब्दुल रहमान से ही की है। इस तरह अपने भतीजे से ही आसिम मुनीर ने बेटी की शादी कर दी है, जो आपस में चचेरे भाई-बहन ही थे। इस शादी को लेकर भारत में कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान में ऐसी शादियां सामान्य हैं।

Dec 31, 2025 10:40 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तीसरी बेटी महनूर की शादी हो गई है। इस शादी की पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों में भी खासी चर्चा है। इसे पाकिस्तान में आसिम मुनीर की ताकत के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि इसमें देश-दुनिया के 400 वीआईपी मेहमान जुटे थे। आसिम मुनीर ने बेटी की शादी अपने भाई सैयद कासिम मुनीर के बेटे अब्दुल रहमान से ही की है। इस तरह अपने भतीजे से ही आसिम मुनीर ने बेटी की शादी कर दी है, जो आपस में चचेरे भाई-बहन ही थे। इस शादी को लेकर भारत में कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान में ऐसी शादियां सामान्य हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

करीब दो तिहाई शादियां पाकिस्तान में ऐसी ही होती हैं, जिनमें कजिन के बीच रिश्ते होते हैं। इस तरह यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि आसिम मुनीर की बेटी की शादी रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में ही हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे मजबूत शख्सियत बन चुके हैं और वह किसी भी तरह का रिस्क बाहर आयोजन करके नहीं लेना चाहते थे। यही नहीं इस शादी को इतना सीक्रेट रखा गया कि एक तस्वीर तक मीडिया या सोशल मीडिया में नहीं आई है।

पाकिस्तानी पत्रकार जाहिद गिशकोरी ने कहा कि यह शादी रावलपिंडी में हुई थी। आसिम मुनीर की तीसरी बेटी की शादी उनके ही भाई के बेटे यानी भतीजे से हुई। इस हाईप्रोफाइल शादी में करीब 400 लोग शामिल थे। अपने भाई सैयद कासिम मुनीर के बेटे अब्दुल रहमान को ही आसिम मुनीर ने अपना दामाद चुना है। पहले वह पाकिस्तान की आर्मी में कैप्टन के तौर पर काम करते थे। इसके बाद उन्होंने आर्मी कोटा से ही सिविल सर्विसेज जॉइन किया था और फिलहाल असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। इस आयोजन में आसिफ अली जरदारी, पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज भी मौजूद थे।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
World News In Hindi Pakistan News Pakistan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।