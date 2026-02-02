कौन हैं दो बलूच महिलाएं, जिन्होंने फिदायीन बन पाकिस्तान में मचा दी तबाही; बर्थडे पर बनी विद्रोही
एक की पहचान आसिफा मेंगल बताई गई है। 24 साल की आसिफा फिदायीन विद्रोही बन गई थीं। बलूच आर्मी का दावा है कि इन हमलों में करीब 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुगती का दावा है कि 140 विद्रोही मारे गए हैं। आसिफा ने बर्थडे पर हथियार उठाए थे।
पाकिस्तान पर शनिवार की रात बुरी गुजरी थी। अलग-अलग दावों में कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फिदायीन हमलों में करीब 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये हमले एक साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में किए गए थे और इसमें बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। इस बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि ये हमले दो महिलाओं ने किए थे। इनमें से एक की पहचान आसिफा मेंगल बताई गई है। 24 साल की आसिफा फिदायीन विद्रोही बन गई थीं। बलूच आर्मी का दावा है कि इन हमलों में करीब 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुगती का दावा है कि 140 विद्रोही मारे गए हैं।
इसके अलावा 17 सैनिकों समेत 50 लोग और मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबेरशन आर्मी का कहना है कि आसिफा मेंगल बलूचिस्तान के ही नुशकी की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम मोहम्मद इस्माइल है। 2 अक्तूबर, 2002 को जन्मी आसिफा ने अपने 21वें जन्मदिन के मौके पर ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड में शामिल होने का फैसला लिया था। बलूचों की यह मजीद ब्रिगेड ही पाकिस्तान में हमले करती रही है। आसिफा मेंगल ने जनवरी 2024 में खुद को फिदायीन हमलावर बनाना तय किया था। उसका टारगेट ही था कि नुशकी में स्थित आईएसआई के मुख्यालय को टारगेट किया जाए।
अब तक दूसरी महिला के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फोटो तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जारी ही कर दिया है। इसके अलावा उसका एक वीडियो भी आया है, जिसमें वह बीएलए के अन्य साथियों के साथ हंसती दिख रही है। वह वीडियो में बंदूक लिए दिखती है और हंसते हुए कहती है कि पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा हमारी माताओं और बहनों को टारगेट किया है। उनका उत्पीड़न करने का प्रयास किया है। लेकिन वे कभी सीधे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। यह उनकी क्षमता से बाहर की बात है।
आसिफा मेंगल काफी उत्साही और उग्र नजर आती है। वह कहती है कि हमें खुद को जगाने की जरूरत है। बलूच राष्ट्र को जागने की जरूरत है। हमें कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ना होगा। अब दुश्मनों के दिन कम ही बचे हैं और उनकी ताकत भी ज्यादा नहीं है। बलूच राष्ट्र को यह समझना होगा कि हमें दुश्मन के साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं करना है। आज हमारे लड़ाके बलिदान दे रहे हैं। वे खुद को टुकड़ों में उड़ा दे रहे हैं। इसके बाद भी हमारे ही कुछ लोग चंद पैसों की खातिर उनकी ही जासूसी करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। बता दें कि बीते कुछ सालों में यह हमला पाकिस्तान पर सबसे बड़ा है। इससे पहले भी बलूच रह-रहकर पाकिस्तान को टारगेट करते रहे हैं।
