जितने रूसी, उतने ही अमेरिकी एजेंट; अलास्का में ट्रंप-पुतिन में बराबर का मुकाबला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को होने वाली शिखर बैठक से पहले अलास्का का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा जॉइंट बेस एलमेंडॉर्फ किले में तब्दील हो गया है। इस ऐतिहासिक मुलाकात के लिए यूएस सीक्रेट सर्विस और रूसी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार एक ही स्थान पर अपने-अपने राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए आमने-सामने काम करेंगी। लेकिन हर व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित होगी। जितने अमेरिकी एजेंट किसी द्वार पर तैनात होंगे, उतने ही रूसी एजेंट दूसरी ओर खड़े रहेंगे। गाड़ियों, हथियारों, अनुवादकों और यहां तक कि नेताओं के प्रतीक्षा कक्षों तक में यह समान संख्या लागू होगी।

ट्रंप द्वारा पिछले हफ्ते बैठक की घोषणा के साथ ही अलास्का में तैनात सीक्रेट सर्विस के अकेले एजेंट ने सैकड़ों अतिरिक्त कर्मियों को बुलाने की तैयारी शुरू कर दी। होटल कमरे, किराए की गाड़ियां और स्थानीय संसाधनों की सीमितता के कारण कई वाहन और उपकरण निचले 48 राज्यों से कार्गो विमानों के जरिए मंगाए गए हैं।

स्थानीय रियल एस्टेट कारोबारी ब्यू डिसब्रो के मुताबिक, उन्हें सीक्रेट सर्विस से लेकर न्यूयॉर्क स्थित रूसी वाणिज्य दूतावास तक से अचानक मकान बुकिंग के फोन आने लगे। उन्होंने कहा, "मेरे ज्यादातर रूम पहले से बुक थे, लेकिन मैंने कुछ को एक ही घर में शिफ्ट करके जगह बनाई।"

गवर्नर माइक डनलीवी ने बताया कि यह बैठक पर्यटन सीजन के बीच हो रही है। ऐसे में बेस का बंद और नियंत्रित माहौल सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए आदर्श है। यह बेस रूस से महज हजार मील की दूरी पर स्थित है और शीत युद्ध के दौर में जासूसी ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। स्टेट डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल के तहत, दोनों देशों के बीच मेजबानी में समानता जरूरी है। एक पक्ष दूसरे के दरवाजे नहीं खोलेगा, न ही किसी की गाड़ी में बैठेगा।

शहर के होटल फुल हैं, किराए की गाड़ियों के लॉट खाली कर कॉन्वॉय में लगा दिए गए हैं। सूट और ईयरपीस पहने एजेंट चौक–चौराहों पर तैनात हैं। कुछ सादे कपड़ों में कॉफी शॉप और पार्किंग स्थलों में निगरानी कर रहे हैं। अलास्का स्टेट ट्रूपर्स और स्थानीय पुलिस को मोटरकेड रूट में शामिल किया गया है, जिसे हर मोड़ तक बारीकी से प्लान किया गया है।