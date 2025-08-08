मोदी की चीन यात्रा पर ग्लोबल टाइम्स में हिंदुओं की कहावत का जिक्र, ट्रंप को संदेश?

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर संपादकीय लिखा है। इसमें उसने नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को लेकर हिंदुओं की कहावत का जिक्र किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसको लेकर चीनी मीडिया में प्रतिक्रिया आने लगी हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसको लेकर संपादकीय लिखा है। इसमें उसने नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को लेकर हिंदुओं की कहावत का जिक्र किया है। अखबार लिखता है कि समय आ गया है कि अब ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस करें। ग्लोबल टाइम्स ने जिस अंदाज में इस संपादकीय को लिखा है उससे यही संकेत मिलता है कि चीन पीएम मोदी की यात्रा को लेकर उत्साहित है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह का संकेत भी दिया गया है। हालांकि अखबार ने मोदी की यात्रा को लेकर कुछ संशय भी जाहिर किए हैं।

चीन यात्रा का स्वागत

ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय का शीर्षक है, ‘मोदी की चीन यात्रा की खबरों पर क्यों हैं दुनिया भर की नजरें।’ चीनी अखबार ने आगे लिखा है कि हालांकि मोदी के चीन आने की खबरें पूरी तरह से पुष्ट नहीं हैं। लेकिन अगर वह भारत आते हैं तो यह दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी। अखबार ने लिखा है कि इस साल जून से अभी भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन आ चुके हैं। यह दिखाता है कि दोनों देश 2020 में सीमा पर हुए विवाद से आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही अखबार ने पीएम मोदी की प्रस्तावित चीन यात्रा का स्वागत भी किया है।

अमेरिकी टैरिफ का जिक्र

चीनी अखबार ने आगे लिखा है कि पीएम मोदी की चीन आने की खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब अमेरिकी सरकार ने भारतीय सामानों पर टैरिफ की घोषणा की है। अखबार आगे लिखता है कि पश्चिमी मीडिया में मोदी की चीन यात्रा को अमेरिका के खिलाफ जाने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह के विचार एकपक्षीय ही कहे जा सकते हैं। इसमें आगे लिखा गया है कि भारत-चीन सहयोग किसी तीसरे देश के विरोध में नहीं है। यह दो प्राचीन सभ्यताओं का मिलन है, जो ग्लोबल साउथ के दो अहम सदस्य हैं। दोनों ही देश उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यस्था हैं और अत्याधुनिकता की अपनी यात्रा के अहम पड़ाव पर हैं।