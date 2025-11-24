Hindustan Hindi News
Arunachal Pradesh is in China Indian woman manhandled at Shanghai airport
अरुणाचल हमारा है, न पालें कोई भ्रम; भारत की बेटी को टॉर्चर करने पर चीन से दो टूक

संक्षेप:

अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली पेमा वांग थोंगडोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि 21 नवंबर को शंघाई पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें करीब 18 घंटे तक हिरासत में रखा और परेशान किया। 

Mon, 24 Nov 2025 09:22 PM
अरुणाचल प्रदेश की निवासी पेमा वांग थोंगडोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुलासा किया कि 21 नवंबर को शंघाई पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें लगभग 18 घंटे तक हिरासत में रखा और प्रताड़ित किया। इस घटना के बाद भारत की ओर से चीन को सख्त लहजे में करारा जवाब दिया गया है। कहा गया कि भ्रम में न रहे, अरुणाचल हमारा है। सूत्रों की माने तो घटना के तुरंत बाद भारत ने बीजिंग और नई दिल्ली में चीनी पक्ष के सामने कड़ा विरोध दर्जा कराया और शिकागो-मॉन्ट्रियल कन्वेंशन याद दिलाया।

क्या है पूरा मामला

महिला के अनुसार, अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध घोषित करते हुए रोक लिया और दावा किया कि उनका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए पासपोर्ट वैध नहीं है। इसके बाद शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी स्थानीय स्तर पर जोरदार विरोध जताया और फंसी हुई भारतीय नागरिक को हर संभव सहायता प्रदान की।

सूत्रों की माने तो भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिला यात्री को एकदम हास्यास्पद और निराधार आधार पर रोका गया था। अरुणाचल प्रदेश निर्विवाद रूप से भारत का अभिन्न अंग है और इसके निवासी पूर्ण अधिकार के साथ भारतीय पासपोर्ट रखते हैं तथा उससे विश्व में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस दौरान यह भी जोर देकर कहा गया कि चीनी अधिकारियों का यह कृत्य शिकागो कन्वेंशन तथा मॉन्ट्रियाल कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन समझौतों का खुला उल्लंघन है।

लंदन से जापान जा रही थी महिला

ब्रिटेन में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश मूल की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है कि चीन के शंघाई हवाई अड्डे पर ट्रांजिट के दौरान चीनी आव्रजन अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया और उन्हें करीब 18 घंटे तक हिरासत में रखा।महिला का नाम प्रेमा वांगजोम थोंगडोक है। वे 21 नवंबर 2025 को लंदन से जापान जा रही थीं। शंघाई में उनका मात्र तीन घंटे का निर्धारित ट्रांजिट स्टॉप था, लेकिन यह एक डरावना अनुभव बन गया जब चीनी अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को सिर्फ इसलिए 'अवैध' घोषित कर दिया क्योंकि उसमें जन्मस्थान के रूप में अरुणाचल प्रदेश लिखा था।

प्रेमा ने बताया कि चीनी अधिकारी बार-बार जोर देकर कहते रहे कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और आगे की प्रक्रिया के लिए उनसे यह बात मानने की मांग की गई। उनका पैतृक गांव पश्चिम कामेंग जिले के रूपा में है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 21 नवंबर 2025 को मुझे चीन इमिग्रेशन और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे से ज्यादा समय तक रोक कर रखा। उन्होंने मेरे भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया क्योंकि मेरा जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है, जिसे उन्होंने चीनी क्षेत्र बताया।

प्रेमा ने आगे कहा कि वैध जापान वीजा होने के बावजूद उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें जापान की कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। काफी प्रयास के बाद उन्होंने ब्रिटेन में रहने वाले एक दोस्त के जरिए शंघाई स्थित भारतीय कौंसुलेट से संपर्क किया। भारतीय कौंसुलेट के अधिकारियों ने देर रात उन्हें किसी अन्य फ्लाइट से वापस भेजने में मदद की। इसके बाद प्रेमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर इस घटना को 'भारत की संप्रभुता और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का सीधा अपमान' बताया है।

