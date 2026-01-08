Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Arrest warrant issued against Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif Know everything
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे गिरफ्तार? जारी हुआ अरेस्ट वारंट; पाकिस्तान में क्या हो रहा

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे गिरफ्तार? जारी हुआ अरेस्ट वारंट; पाकिस्तान में क्या हो रहा

संक्षेप:

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ उनके ही देश में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने जारी किया है। इसमें शहबाज शरीफ पर बलूचिस्तान के वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

Jan 08, 2026 07:35 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि बलूचिस्तान गणराज्य ने बलूचिस्तान के वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 8 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान गणराज्य द्वारा बलूचिस्तान की संप्रभुता के गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किए जा सकते हैं, जिसमें वैध वीजा के बिना अवैध प्रवेश भी शामिल है। बलूचिस्तान गणराज्य के कानूनों और संप्रभु अधिकार के अनुसार, ऐसी गिरफ्तारी बलूचिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे पर आगमन के समय या प्रस्थान स्थल पर की जा सकती है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि बलूचिस्तान गणराज्य ने बलूचिस्तान के वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 8 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान गणराज्य द्वारा बलूचिस्तान की संप्रभुता के गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किए जा सकते हैं, जिसमें वैध वीजा के बिना अवैध प्रवेश भी शामिल है। बलूचिस्तान गणराज्य के कानूनों और संप्रभु अधिकार के अनुसार, ऐसी गिरफ्तारी बलूचिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे पर आगमन के समय या प्रस्थान स्थल पर की जा सकती है।

बलूचिस्तान को बताया स्वतंत्र देश

उन्होंने आगे कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ वैध वीजा या कानूनी अनुमति के बिना बलूचिस्तान क्षेत्र में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। यह कृत्य बलूचिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन और उसके हवाई क्षेत्र का गैरकानूनी अतिक्रमण है। बलूचिस्तान गणराज्य इस कृत्य की कड़ी और स्पष्ट शब्दों में निंदा करता है। बलूचिस्तान एक विशिष्ट, संप्रभु और स्वतंत्र राज्य है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका पद, उपाधि या ओहदा कुछ भी हो, बलूचिस्तान के आव्रजन कानूनों से छूट नहीं है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। उचित कानूनी दस्तावेज और आधिकारिक रूप से स्वीकृत वीजा के बिना बलूचिस्तान में प्रवेश करना बलूचिस्तान कानून के तहत एक आपराधिक अपराध है।

एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, बलूचिस्तान गणराज्य क्वेटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी अन्य प्रवेश या निकास बिंदु पर शहबाज शरीफ को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने के अपने अंतर्निहित अधिकार को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है और उस पर जोर देता है। यह घोषणा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख और सभी पाकिस्तानी अधिकारियों तथा नागरिकों के लिए अंतिम और औपचारिक चेतावनी है। बलूचिस्तान गणराज्य द्वारा जारी पूर्व वीजा स्वीकृति के बिना बलूचिस्तान में भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रवेश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो वैध बलूचिस्तान वीजा या आधिकारिक आव्रजन मंजूरी के बिना बलूचिस्तान में प्रवेश करने का प्रयास करता है और पकड़ा जाता है, उसे बलूचिस्तान गणराज्य के कानूनों के अनुसार कठोर अभियोजन और दंड का सामना करना पड़ेगा तथा उसे जबरन पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है।

बिना वीजा बलूचिस्तान में प्रवेश नहीं

बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून, राजनयिक मानदंडों और संप्रभुता के सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन करने तथा उनका सम्मान करने की चेतावनी देता है। अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार, किसी भी संप्रभु देश में प्रवेश के लिए उस देश के आव्रजन अधिकारियों द्वारा जारी किया गया विधिवत स्वीकृत वीजा आवश्यक है। यही नियम बलूचिस्तान में प्रवेश पर भी बिना किसी अपवाद के लागू होता है। बलूचिस्तान गणराज्य में भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से बिना पूर्व वीजा स्वीकृति और बलूचिस्तान के आव्रजन नियमों का पूर्ण अनुपालन किए प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। किसी भी उल्लंघन को बलूचिस्तान की संप्रभुता के लिए प्रत्यक्ष चुनौती माना जाएगा और उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Pakistan International News

