प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे गिरफ्तार? जारी हुआ अरेस्ट वारंट; पाकिस्तान में क्या हो रहा

संक्षेप: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ उनके ही देश में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने जारी किया है। इसमें शहबाज शरीफ पर बलूचिस्तान के वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ उनके ही देश में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार (बलूचिस्तान गणराज्य) ने जारी किया है। इसमें शहबाज शरीफ पर बलूचिस्तान के वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। उन पर बलूचिस्तान की संप्रभुता को गंभीर और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। शहबाज शरीफ के खिलाफ इस गिरफ्तारी वारंट की घोषणा मीर यार बलोच ने की है, जो सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान की आजादी की वकालत करते हैं और पाकिस्तान के नागरिक तथा सैन्य प्रशासन की आलोचना करते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि बलूचिस्तान गणराज्य ने बलूचिस्तान के वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 8 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान गणराज्य द्वारा बलूचिस्तान की संप्रभुता के गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किए जा सकते हैं, जिसमें वैध वीजा के बिना अवैध प्रवेश भी शामिल है। बलूचिस्तान गणराज्य के कानूनों और संप्रभु अधिकार के अनुसार, ऐसी गिरफ्तारी बलूचिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे पर आगमन के समय या प्रस्थान स्थल पर की जा सकती है।

बलूचिस्तान को बताया स्वतंत्र देश उन्होंने आगे कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ वैध वीजा या कानूनी अनुमति के बिना बलूचिस्तान क्षेत्र में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। यह कृत्य बलूचिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन और उसके हवाई क्षेत्र का गैरकानूनी अतिक्रमण है। बलूचिस्तान गणराज्य इस कृत्य की कड़ी और स्पष्ट शब्दों में निंदा करता है। बलूचिस्तान एक विशिष्ट, संप्रभु और स्वतंत्र राज्य है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका पद, उपाधि या ओहदा कुछ भी हो, बलूचिस्तान के आव्रजन कानूनों से छूट नहीं है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। उचित कानूनी दस्तावेज और आधिकारिक रूप से स्वीकृत वीजा के बिना बलूचिस्तान में प्रवेश करना बलूचिस्तान कानून के तहत एक आपराधिक अपराध है।

एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, बलूचिस्तान गणराज्य क्वेटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी अन्य प्रवेश या निकास बिंदु पर शहबाज शरीफ को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने के अपने अंतर्निहित अधिकार को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है और उस पर जोर देता है। यह घोषणा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख और सभी पाकिस्तानी अधिकारियों तथा नागरिकों के लिए अंतिम और औपचारिक चेतावनी है। बलूचिस्तान गणराज्य द्वारा जारी पूर्व वीजा स्वीकृति के बिना बलूचिस्तान में भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रवेश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो वैध बलूचिस्तान वीजा या आधिकारिक आव्रजन मंजूरी के बिना बलूचिस्तान में प्रवेश करने का प्रयास करता है और पकड़ा जाता है, उसे बलूचिस्तान गणराज्य के कानूनों के अनुसार कठोर अभियोजन और दंड का सामना करना पड़ेगा तथा उसे जबरन पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है।