ट्रायल से पहले ही गिरफ्तारी... नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस के बेटे पर क्या लगे नए आरोप?

संक्षेप: नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मारिट के बेटे मारियस बोर्ग होइबी को बलात्कार और अन्य आरोपों के मुकदमे से ठीक पहले नए आपराधिक मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें रविवार शाम को हिरासत में लिया, जिसमें शारीरिक नुकसान पहुंचाने, चाकू से धमकी देने के आरोप शामिल हैं।

नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मारिट के बेटे मारियस बोर्ग होइबी को बलात्कार और अन्य आरोपों के मुकदमे से ठीक पहले नए आपराधिक मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें रविवार शाम को हिरासत में लिया, जिसमें शारीरिक नुकसान पहुंचाने, चाकू से धमकी देने और निषेधाज्ञा (रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर) का उल्लंघन करने के आरोप शामिल हैं। यह घटना ऐसे समय हुई है जब उनका मुख्य मुकदमा मंगलवार से ओस्लो जिला अदालत में शुरू होने वाला है, जिसमें कुल 38 आरोप हैं, जिनमें चार बलात्कार के मामले, पूर्व साथियों के खिलाफ हिंसा, धमकी, मारिजुआना रखना और अन्य अपराध शामिल हैं।

नए आरोप क्या हैं? पुलिस के अनुसार, होइबी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने, चाकू से धमकी देने और निषेधाज्ञा उल्लंघन के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। ओस्लो पुलिस जिले ने पुष्टि की है कि उन्हें रविवार शाम गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि उन्हें अगले चार हफ्तों तक हिरासत में रखा जाए, क्योंकि दोबारा अपराध करने का खतरा है। होइबी पहले से ही बलात्कार, घरेलू हिंसा, मारपीट और नशीली दवाओं के कब्जे सहित अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज है, जिस पर मंगलवार से सुनवाई होगी। नए आरोपों के साथ उन्हें और अन्य मामलों का सामना करना पड़ सकता है।