नेपाल में नई सरकार बनने तक आर्मी चीफ ने संभाली कमान, उपद्रवियों पर आते ही सख्त

नेपाल में प्रदर्शन की शुरुआत सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के आरोपों से हुई थी। धीरे-धीरे यह आंदोलन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने संसद, सरकारी दफ्तरों और नेताओं के निजी घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।

Nepal Crisis: देशभर में भड़के प्रदर्शनों और हिंसा के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। हालात बेकाबू होने पर अब नेपाल सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और राजधानी काठमांडू सहित कई संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने देर रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपील की कि प्रदर्शनकारी हिंसा और तोड़फोड़ बंद कर संवाद के रास्ते पर आएं।

जनरल सिग्देल ने अपने संबोधन में कहा, “हम प्रदर्शनकारी समूह से अपील करते हैं कि वे अपने कार्यक्रम रोकें और राष्ट्र के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद की पहल करें। हमें मौजूदा कठिन हालात को सामान्य करना है। अपने ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहरों, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की रक्षा करनी है। आम जनता और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।”

सेना ने चेतावनी दी है कि लूट, आगजनी, तोड़फोड़ या लोगों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और सरकारी सचिवालय (सिंहदरबार) परिसर को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। कई मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हुए हमलों के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

कौन हैं जनरल अशोक राज सिग्देल? 58 वर्षीय जनरल सिग्देल ने पिछले साल नेपाल सेना के प्रमुख का पदभार संभाला था। वे अपने व्यावहारिक रवैये और भारत-चीन दोनों देशों के साथ संतुलन साधने की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा हालात उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है।