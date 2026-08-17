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नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती का खुल सकता है रास्ता

By Ankit Ojha
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सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल के दौरे पर पहुंचे हैं। नेपाल में भारतीय सेना मे गोरखाओं की भर्ती का मुद्दा तेजी से उठा है। इसको लेकर नेपाल के साथ उनकी बातचीत हो सकती है। उन्हें जनरल की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा।

General Dhiraj Seth
नेपाल में गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती का मुद्दा है गरम

सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की नेपाल यात्रा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद वहां गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती की मांग जोर पकड़ रही है। माना जा रहा है कि पिछले चार साल से लंबित इस मुद्दे पर नए सिरे से बात हो सकती है। जनरल धीरज सेठ यूं तो नेपाली सेना से परंपरानुसार जनरल की मानद उपाधि लेने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान वे नेपाली सेना प्रमुख और शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। समझा जाता है कि इस दौरान नेपाली गोरखाओं की अग्निवीर योजना में भर्ती पर भी बात होगी। वे पूर्व सैनिकों की रैली को भी संबोधित करेंगे।

नेपाल ने इनकार किया था

वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू होने पर नेपाल ने गोरखाओं की भर्ती से इनकार कर दिया था। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि भारत ने सेना में भर्ती के नियम बदलकर नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है। इसके बाद नेपाल में भारतीय सेना के दो भर्ती केंद्र भी बंद हो गए थे। इस बीच भारतीय सेना के पूर्व गोरखा सैनिकों ने यह मांग उठाई है कि अग्निपथ योजना में नेपाली नौजवानों को शामिल होना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, मजबूत होंगे रिश्ते

सेना प्रमुख के नेपाल दौरे को लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भारत-नेपाल के रक्षा सहयोग को मजबूत और दोनों देशों की सेनाओं के आपसी संबंधों, सहयोग एवं समन्वय को सुदृढ़ करना है।

भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे

जनरल सेठ 18 अगस्त को शिवपुरी स्थित आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। वे प्रशिक्षकों और विदेशी प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ भी संवाद करेंगे। जनरल सेठ 19 अगस्त को पोखरा में आयोजित पूर्व सैनिक रैली में शामिल होंगे। उसी दिन वे स्वदेश लौट आएंगे। नेपाल सेना के प्रवक्ता राजाराम बस्नेत के अनुसार, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें नेपाली सेना के मानद ‘जनरल’ पद से सम्मानित करेंगे। सोमवार को दोनों देशों के सेना प्रमुख आपसी सैन्य सहयोग पर चर्चा करेंगे। मानद पद देने की यह परंपरा 1950 में शुरू हुई थी, जिसके तहत नेपाल और भारत एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद पद प्रदान करते हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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