मेक्सिको में फुटबॉल मैच के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 11 लोगों की मौत और 12 घायल

मेक्सिको के गुआनाहुआतो राज्य में फुटबॉल मैच के दौरान सशस्त्र बलों ने हमला कर दिया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हैं। यह घटना लोमा दे फ्लोरेस इलाके में हुई, जहां लोग फुटबॉल मैच के दौरान इकट्ठा थे। हमलावरों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अस्पताल में इलाज के दौरान मर गया। स्थानीय मेयर के कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस, सेना और राष्ट्रीय गार्ड के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है।

गुआनाहुआतो राज्य मेक्सिको का सबसे हिंसक राज्य माना जाता है, जहां ड्रग माफिया और गिरोहों के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहता है। यह औद्योगिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है और पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन संगठित अपराध और गिरोह युद्धों के कारण यहां हत्या के आंकड़े बहुत ऊंचे हैं। इस हमले से पहले शनिवार रात को ही इसी शहर में चार थैलों में मानव अवशेष मिले थे, जो हिंसा की बढ़ती गंभीरता को दर्शाते हैं।