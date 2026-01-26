Hindustan Hindi News
मेक्सिको में फुटबॉल मैच के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 11 लोगों की मौत और 12 घायल

Jan 26, 2026 10:04 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मेक्सिको के गुआनाहुआतो राज्य में फुटबॉल मैच के दौरान सशस्त्र बलों ने हमला कर दिया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हैं। यह घटना लोमा दे फ्लोरेस इलाके में हुई, जहां लोग फुटबॉल मैच के दौरान इकट्ठा थे। हमलावरों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अस्पताल में इलाज के दौरान मर गया। स्थानीय मेयर के कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस, सेना और राष्ट्रीय गार्ड के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है।

गुआनाहुआतो राज्य मेक्सिको का सबसे हिंसक राज्य माना जाता है, जहां ड्रग माफिया और गिरोहों के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहता है। यह औद्योगिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है और पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन संगठित अपराध और गिरोह युद्धों के कारण यहां हत्या के आंकड़े बहुत ऊंचे हैं। इस हमले से पहले शनिवार रात को ही इसी शहर में चार थैलों में मानव अवशेष मिले थे, जो हिंसा की बढ़ती गंभीरता को दर्शाते हैं।

हमले के पीछे कौन लोग?

जानकारों का मानना है कि ऐसे हमले अक्सर प्रतिद्वंद्वी गिरोहों की ओर से बदला लेने या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए किए जाते हैं। हालांकि, इस घटना का सटीक उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह स्थानीय स्तर पर भय का माहौल पैदा कर रहा है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने साल की शुरुआत में दावा किया था कि 2025 में देश की हत्या दर पिछले एक दशक में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है, जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का नतीजा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 में प्रति लाख लोगों पर 17 हत्याएं दर्ज हुईं, जो 2015 के बाद सबसे कम है।

