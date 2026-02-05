अब निकोलस मादुरो को हमे सौंप दो, इस देश ने अमेरिका से की मांग; क्या करेंगे ट्रंप?
अर्जेंटीना ने अमेरिका से वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्रत्यर्पण की मांग की है। मानवता के खिलाफ अपराधों और प्रताड़ना के आरोपों में घिरे मादुरो फिलहाल न्यूयॉर्क की जेल में बंद हैं। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
अर्जेंटीना के एक न्यायाधीश ने बुधवार को अमेरिका से वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिकी सेना ने एक विशेष ऑपरेशन के दौरान मादुरो को पकड़ा था और वर्तमान में वे न्यूयॉर्क की एक जेल में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
अर्जेंटीना के संघीय न्यायाधीश सेबेस्टियन रामोस द्वारा साइन इस वारंट में मादुरो पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें मादुरो पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई, प्रताड़ना और जबरन गायब करने की निगरानी करने का आरोप है। यह मामला उस कानूनी सिद्धांत पर आधारित है, जो अर्जेंटीना की अदालतों को दुनिया में कहीं भी मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों, नरसंहार या आतंकवाद के मामलों की सुनवाई करने की अनुमति देता है। इस मामले में उन वेनेजुएलावासियों को वादी बनाया गया है जिन्होंने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंटों के हाथों भीषण यातनाएं झेली हैं।
पूरा मामला समझिए
यह कानूनी लड़ाई साल 2023 में ब्यूनस आयर्स में मानवाधिकार संगठनों द्वारा शुरू की गई थी। अर्जेंटीना की अदालतों का इतिहास रहा है कि वे अपनी सीमाओं के बाहर भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों (जैसे स्पेन में फ्रेंको की तानाशाही या म्यांमार में रोहिंग्या संकट) की सक्रियता से जांच करती हैं। 3 जनवरी को अमेरिकी सैन्य अभियान द्वारा मादुरो को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद अर्जेंटीना के सरकारी वकीलों ने न्यायाधीश रामोस से इस प्रत्यर्पण अनुरोध को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था।
वर्तमान स्थिति क्या है और इसके राजनीतिक समीकरण?
हालांकि अर्जेंटीना ने 1997 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए यह मांग की है, लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि ट्रंप प्रशासन इस पर तुरंत अमल करेगा। इसके पीछे मुख्य कारण कई हैं।
अमेरिका में पेंडिंग ट्रायल: मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स फिलहाल ब्रुकलिन की जेल में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 25 वर्षों तक ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में हजारों टन कोकीन भेजने में मदद की।
राजनैतिक गठबंधन: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, जो खुद को डोनाल्ड ट्रंप का करीबी सहयोगी मानते हैं उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी का जोरदार स्वागत किया है।
मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रत्यर्पण अनुरोध को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। 'अर्जेंटीना फोरम फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी' ने कहा कि यह उन वेनेजुएला के पीड़ितों की जीत है जिन्होंने शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ बोलने का साहस दिखाया। अर्जेंटीना का विदेश मंत्रालय अब इस आधिकारिक अनुरोध को वाशिंगटन डीसी को सौंपेगा, जहां अमेरिकी कानूनी विभाग इस पर विचार करेगा।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।