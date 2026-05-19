ताइवान की सड़कों पर भारत विरोधी पोस्टर, पगड़ी और ध्वज पर 'NO' का निशान; चुनावी बयान से बढ़ा तनाव

ताइवान के काओशुंग शहर में स्थानीय चुनाव लड़ रहे एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और पगड़ीधारी व्यक्ति की तस्वीर पर बड़ा No का चिह्न यानी प्रतिबंध का निशान बना हुआ है। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आइये जानते हैं कि क्या मामला है…

ताइवान के काओशुंग शहर में स्थानीय चुनाव लड़ रहे एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और पगड़ीधारी व्यक्ति की तस्वीर पर बड़ा 'ना' का चिह्न यानी प्रतिबंध का निशान बना हुआ है। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस बिलबोर्ड को नस्लीय भेदभाव और भारत-विरोधी रवैये का प्रतीक बताते हुए ताइवान में तीखी आलोचना हो रही है। दूसरी ओर यह घटना ताइवान की भारत से प्रवासी श्रमिक लाने की नीति को लेकर चल रही बहस को नस्लवाद के मुद्दे में बदल चुकी है। बता दें कि ताइवान ने वर्ष 2024 में भारत के साथ प्रवासी कामगारों पर समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत विनिर्माण, कृषि और देखभाल क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की भर्ती का रास्ता खुला था।

काओशुंग के सियाओगांग जिले से नगर परिषद चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार ली हंग-यी ने बताया कि बिलबोर्ड का उद्देश्य भारत से श्रमिक लाने की सरकार की योजना के प्रति अपना विरोध जताना है। उन्होंने दावा किया कि वे सामान्य रूप से प्रवासी कामगारों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भारत से आने वाले श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और प्रबंधन व्यवस्था नहीं है। हालांकि, बिलबोर्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तीखी आलोचना शुरू हो गई।

ताइवान में रह रहे एक भारतीय नागरिक ने इसे 'स्पष्ट और प्रत्यक्ष नस्लीय भेदभाव' करार दिया। उन्होंने कहा कि नीति पर असहमति जताना अलग बात है, लेकिन शारीरिक विशेषताओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस तरह इस्तेमाल करके नफरत भड़काना पूरी तरह गलत है। वहीं, न्यू पावर पार्टी की काओशुंग शाखा के प्रमुख वांग यी-हेंग ने बिलबोर्ड को 'पूरी तरह अज्ञानतापूर्ण' बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय ध्वज और पगड़ी दोनों 'विश्वास और गरिमा' के प्रतीक हैं, जिन पर निषेध चिह्न लगाना अक्षम्य है।

वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी KMT ने भारत से श्रमिक लाने का पुरजोर विरोध किया है। पार्टी का आरोप है कि भागकर आने वाले भारतीय श्रमिक महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। KMT विधायक हुआंग चिएन-पिन ने संसद में भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 अपराध दर्ज हुए, जिनमें 31,000 से अधिक बलात्कार के मामले थे। उन्होंने कार्यक्रम की सख्त जांच की मांग की।

क्या है सरकार का रुख? ताइवान सरकार श्रम की कमी दूर करने के लिए इस योजना को आगे बढ़ा रही है। श्रम मंत्री हंग सन-हान के अनुसार, 2026 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू में करीब 1000 भारतीय श्रमिकों को लाया जा सकता है। कार्यक्रम धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा और उद्योगों की मांग तथा सुरक्षा उपायों पर निर्भर करेगा।