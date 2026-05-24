वाइट हाउस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, अंदर ईरान को लेकर इजरायल से बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप

White House Firing: सीक्रेट सर्विस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और पूरे वाइट हाउस परिसर को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर को गोली लगी है।

White House Firing: अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास वाइट हाउस के पास शनिवार शाम को अचानक अंधाधुंध गोलीबारी से हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे के बिल्कुल नजदीक हुई इस वारदात के बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और पूरे वाइट हाउस परिसर को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर को गोली लगी है और वह गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है।

यूएस सीक्रेट सर्विस के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि गोलीबारी की यह घटना वाइट हाउस परिसर के ठीक बाहर 17वें स्ट्रीट और पेन्सिल्वेनिया एवेन्यू नॉर्थवेस्ट के कोने पर हुई। सूत्रों के मुताबिक, हमलावर ने वहां मौजूद सीक्रेट सर्विस की एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों और पत्रकारों के अनुसार, वहां अचानक दर्जनों राउंड गोलियों की आवाजें सुनी गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई (FBI) भी तुरंत हरकत में आई। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने इस घटना की पुष्टि की है।

उन्होंने लिखा, "वाइट हाउस परिसर के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद एफबीआई की टीम मौके पर मौजूद है और सीक्रेट सर्विस की पूरी मदद कर रही है। जैसे ही हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी आएगी, हम जनता को अपडेट करेंगे।"

ओवल ऑफिस में थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त यह सुरक्षा चूक हुई उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस के भीतर ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वह उस समय ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब, यूएई और इजरायल के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ओवल ऑफिस से फोन पर बातचीत कर रहे थे।

गोलीबारी के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान नॉर्थ लॉन में फैल गए और सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, एहतियात के तौर पर नेशनल गार्ड के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

जान बचाकर भागे पत्रकार वाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में मौजूद मीडियाकर्मियों में भी इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। एबीसी न्यूज की मुख्य वाइट हाउस संवाददाता सेलिना वांग ने एक्स पर अपना एक वीडियो साझा करते हुए उस डरावने पल का जिक्र किया। उन्होंने बताया, "मैं वाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से एक सोशल मीडिया वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही थी। तभी अचानक दर्जनों गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। हमें तुरंत भागकर वाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम के अंदर जाने को कहा गया।"

ब्रीफिंग रूम के भीतर भी पत्रकारों को सुरक्षित स्थानों पर छिपे रहने के निर्देश दिए गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने चिल्लाकर पत्रकारों से कहा, "नीचे झुक जाओ, गोलियां चल रही हैं!" लगभग एक घंटे तक चले इस कड़े लॉकडाउन को शाम करीब 6:45 बजे हटाया गया। इसके बाद पत्रकारों को बाहर आने की इजाजत मिली।