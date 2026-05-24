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वाइट हाउस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, अंदर ईरान को लेकर इजरायल से बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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White House Firing: सीक्रेट सर्विस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और पूरे वाइट हाउस परिसर को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर को गोली लगी है।

वाइट हाउस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, अंदर ईरान को लेकर इजरायल से बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप

White House Firing: अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास वाइट हाउस के पास शनिवार शाम को अचानक अंधाधुंध गोलीबारी से हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे के बिल्कुल नजदीक हुई इस वारदात के बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और पूरे वाइट हाउस परिसर को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर को गोली लगी है और वह गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है।

यूएस सीक्रेट सर्विस के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि गोलीबारी की यह घटना वाइट हाउस परिसर के ठीक बाहर 17वें स्ट्रीट और पेन्सिल्वेनिया एवेन्यू नॉर्थवेस्ट के कोने पर हुई। सूत्रों के मुताबिक, हमलावर ने वहां मौजूद सीक्रेट सर्विस की एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों और पत्रकारों के अनुसार, वहां अचानक दर्जनों राउंड गोलियों की आवाजें सुनी गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई (FBI) भी तुरंत हरकत में आई। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने इस घटना की पुष्टि की है।

उन्होंने लिखा, "वाइट हाउस परिसर के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद एफबीआई की टीम मौके पर मौजूद है और सीक्रेट सर्विस की पूरी मदद कर रही है। जैसे ही हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी आएगी, हम जनता को अपडेट करेंगे।"

ओवल ऑफिस में थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

जिस वक्त यह सुरक्षा चूक हुई उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस के भीतर ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वह उस समय ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब, यूएई और इजरायल के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ओवल ऑफिस से फोन पर बातचीत कर रहे थे।

गोलीबारी के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान नॉर्थ लॉन में फैल गए और सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, एहतियात के तौर पर नेशनल गार्ड के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

जान बचाकर भागे पत्रकार

वाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में मौजूद मीडियाकर्मियों में भी इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। एबीसी न्यूज की मुख्य वाइट हाउस संवाददाता सेलिना वांग ने एक्स पर अपना एक वीडियो साझा करते हुए उस डरावने पल का जिक्र किया। उन्होंने बताया, "मैं वाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से एक सोशल मीडिया वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही थी। तभी अचानक दर्जनों गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। हमें तुरंत भागकर वाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम के अंदर जाने को कहा गया।"

ब्रीफिंग रूम के भीतर भी पत्रकारों को सुरक्षित स्थानों पर छिपे रहने के निर्देश दिए गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने चिल्लाकर पत्रकारों से कहा, "नीचे झुक जाओ, गोलियां चल रही हैं!" लगभग एक घंटे तक चले इस कड़े लॉकडाउन को शाम करीब 6:45 बजे हटाया गया। इसके बाद पत्रकारों को बाहर आने की इजाजत मिली।

एक महीने के भीतर दूसरा बड़ा हमला

वाइट हाउस के पास हुई यह गोलीबारी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है, क्योंकि पिछले एक महीने के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में चूक या हमले का यह दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले 25 अप्रैल को वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान भी ऐसी ही एक हिंसक घटना हुई थी। उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप खुद शामिल थे। तभी कोल थॉमस एलन नाम का एक संदिग्ध बन्दूक लेकर सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त भी ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल, एफबीआई और सीक्रेट सर्विस इस नए हमले के पीछे की साजिश और हमलावर के मंसूबों की गहन जांच कर रही हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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