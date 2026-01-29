एक और प्लेन क्रैश, कोलंबिया के सांसद सहित विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत

संक्षेप: कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। विमानन एजेंसियां अब घटना की जांच कर रही हैं।

कोलंबिया में बुधवार यानी कि 28 जनवरी को एक दुखद विमान दुर्घटना में एक सांसद सहित 15 लोगों की मौत हो गई। कोलंबियाई विमानन अधिकारियों के अनुसार, ट्विन इंजन वाला प्रोपेलर विमान वेनेजुएला सीमा के पास उत्तर संतांदर के पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोलंबिया की सरकारी एयरलाइन 'सटेना' का यह विमान था। इसने कुकुटा शहर से उड़ान भरी थी और उसे ओकाणा में उतरना था। उड़ान भरने के करीब 12 मिनट बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। घंटों की तलाश के बाद, वायुसेना ने 'प्लाया डी बेलन' के ग्रामीण इलाके में मलबे का पता लगाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आपको बता दें कि कल ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की एक विमान हादसे में दुखद मौत हो गई थी। उनका चार्टर प्लेन बारामती में क्रैश कर गया। प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई।

कौन थे डायोजनीज क्विंटरो? मृतकों में 36 वर्षीय डायोजनीज क्विंटरो भी शामिल हैं, जो कोलंबिया की संसद के सदस्य थे। वे कटाटुम्बो (क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, जो संघर्ष और कोका की खेती के लिए जाना जाता है। वे 2022 में उन 16 प्रतिनिधियों में से एक चुने गए थे, जिन्हें विशेष रूप से कोलंबिया के दशकों पुराने संघर्ष के पीड़ितों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रतिनिधित्व मिला था। उनके साथ आगामी चुनाव के उम्मीदवार कार्लोस साल्सेडो की भी इस हादसे में मौत हो गई।

जिस स्थान पर विमान क्रैश हुआ, वह एंडीज पर्वतमाला का एक बेहद ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाका है। यह क्षेत्र कोलंबिया के सबसे बड़े गुरिल्ला समूह, नेशनल लिबरेशन आर्मी (ELN) के प्रभाव में है। पहाड़ी भूगोल और अचानक बदलने वाले मौसम को भी इस दुर्घटना की एक संभावित वजह माना जा रहा है।