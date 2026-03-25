ईरान और अमेरिका के बीच समझौते वाले पाकिस्तानी प्रस्ताव पर साथ आया एक और मुस्लिम देश
इब्राहिम ने ओमान सहित अन्य देशों के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने पहले भी इस संकट को कम करने की कोशिश की है। अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका उद्देश्य स्थायी समाधान होना चाहिए।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक और मुस्लिम देश ने समझौते वाले पाकिस्तानी प्रस्ताव का समर्थन किया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने शांति और कूटनीति की मजबूत वकालत करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है जब युद्ध नहीं, बल्कि संवाद को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तान की पहल का खुलकर स्वागत किया। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान द्वारा अमेरिका–ईरान वार्ता की पेशकश को “समय पर और रचनात्मक कदम” बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की साख और दोनों पक्षों से उसके संबंध उसे एक भरोसेमंद मध्यस्थ बनाते हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मैं अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज़बानी करने के पाकिस्तान के समय पर और रचनात्मक प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और अन्य मित्र देशों के नेताओं की सराहना करता हूँ कि उन्होंने क्षेत्रीय संकट के इस गंभीर दौर में आगे बढ़कर पहल की; इससे पहले ओमान और अन्य मित्र देशों के नेतृत्व ने भी सराहनीय प्रयास किए थे। संबंधित पक्षों के साथ पाकिस्तान के संबंध, और मुस्लिम जगत में एक विश्वसनीय आवाज़ के तौर पर उसकी साख, उसे सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करने की एक मज़बूत स्थिति में रखते हैं।”
ओमान समेत अन्य देशों की भूमिका का भी जिक्र
मलेशियाई प्रधानमंत्री ने ओमान सहित अन्य देशों के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने पहले भी इस संकट को कम करने की कोशिश की है। अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका उद्देश्य स्थायी समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया ने पहले भी ऐसे कई संघर्ष देखे हैं, जहां संघर्ष कुछ समय के लिए रुका, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि “युद्धविराम” सिर्फ अस्थायी विराम बनकर न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
ईरान के अधिकार और संयम की अपील
मलेशियाई पीएम ने इजरायल द्वारा किए जा रहे हमलों के संदर्भ में ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार को भी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता दी है। साथ ही, सभी पक्षों से संयम बरतने और आम नागरिकों व खाड़ी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। अनवर इब्राहिम ने डबल स्टैंडर्ड वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से नहीं होना चाहिए। इसकी विश्वसनीयता समान रूप से लागू करने पर निर्भर करती है।
किन-किन देशों से की बातचीत
प्रधानमंत्री इब्राहिम ने अपने पोस्ट में बताया है कि उन्होंने हाल ही में कई देशों के नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने लिखा, "हाल के दिनों में, मैंने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान और अन्य सहयोगी देशों के नेताओं के साथ चर्चा की है, ताकि मौजूदा स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सके और तनाव कम करने (de-escalation) की दिशा में प्रयास किए जा सकें। मलेशिया एक न्यायसंगत और स्थायी शांति की स्थापना की दिशा में किए जाने वाले हर विश्वसनीय प्रयास का निरंतर समर्थन करता रहेगा।" मलेशियाई पीएम ने साफ किया कि वह हर उस पहल का समर्थन करेंगे जो न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में होगा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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