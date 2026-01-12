Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Another murder in Bangladesh, auto driver beaten to death
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, ऑटो ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, ऑटो ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। यहां चटगांव में एक 28 साल के हिंदू ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बीते कुछ ही दिनों में कम से कम आधा दर्जन हिंदुओं की हत्या कर दी गई है।

Jan 12, 2026 10:42 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। यहां चटगांव में एक 28 साल के हिंदू ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बीते कुछ ही दिनों में कम से कम आधा दर्जन हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दगानभुइयां समीर दास नाम के युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की और फिर चाकू से हमला कर दिया। समीर की मौत के बाद आरोपी उसका सीएनजी रिक्शा लेकर भी भाग गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

समीर के परिवार का कहना है कि बीते कुछ दिनों से कट्टरपंथी गुटों के कुछ लोग उसे धमका रहे थे। वे समीर से पैसे ऐंठना चाहते थे। समीर दास की मौत के बाद उनके पिता कार्तिक कुमार दास और रीना रानी दास का बुरा हाल है। समीर उनका सबसे बड़ा बेटा था। स्थानीय मीडिया का कहना है कि आरोपियों का संबंध बीएनपी-जमात ग्रुप से है। पुलिस का कहना है कि यह सोच-समझकर की गई हत्या है। आरोपियों ने पहले ही समीर दास की हत्या का प्लान बना लिया था।

समीर के परिवार का कहना है कि वह रिक्शा चलाकर पूरे परिवार का पेट पालता था। उनका कहना है कि वह जल्दी किसी से झगड़ता नहीं था। हालांकि बीते कुछ दिनों से उसके पास धमकीभरे फोन आते थे और पैसे की मांग की जाती थी।

बीते कुछ ही दिनों में 6 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या

बता दें कि बीते कुछ ही दिनों में 6 से ज्यादा हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 5 जनवरी की रात को चोरसिंदूर बाजार में किराना की दुकान चलाने वाले मोनी चक्रवर्ती की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। इससे पहले पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी गई थी। इस लिस्ट में दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, बृजेंद्र विश्वास और खोकोन दास का नाम शामिल है।

दीपू चंद्र दास पर ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाए गए और फिर भीड़ ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दीं। भीड़ ने उनकी पिटाई की और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इसके बाद उनके शव को पेड़ से लटका दिया गया। बांग्लादेश के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हिंदुओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं यूसुफ की अंतरिम सरकार कान में उंगली डाले केवल मुंह से सफाई देती नजर आती है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।