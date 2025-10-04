अमेरिका में क्या हो रहा है? एक और भारतीय छात्र का मर्डर, पिछले महीने भी हुआ था जघन्य हत्याकांड

चंद्रशेखर पोल हैदराबाद से थे और भारत में डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद 2023 से उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में थे। शुक्रवार रात एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार ने अपने बेटे का शव अमेरिका से वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है।

अमेरिका में आखिरकार क्या हो रहा है? एक के बाद एक भारतीयों की हत्या हो रही है। ताजा मामले में टेक्सास के डलास में एक गैस स्टेशन पर काम करने वाले 28 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की शुक्रवार रात एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले महीने इसी शहर में एक अन्य भारतीय व्यक्ति चंद्र मौली नागमल्लैया की सिर धड़ से अलग करके हत्या कर दी गई थी। चंद्रशेखर पोल हैदराबाद से थे और भारत में डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद 2023 से उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में थे। उन्होंने हाल ही में अमेरिका से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है और पूर्णकालिक नौकरी की तलाश में पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम कर रहे थे।

छात्र के परिवार ने अपने बेटे का शव अमेरिका से वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। बीआरएस विधायक और तेलंगाना के पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने भी परिवार की मांग दोहराई। राव और बीआरएस के एक अन्य विधायक सुधीर रेड्डी शनिवार को हैदराबाद में छात्र के घर गए और उसके परिवार से मिले। राव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "माता-पिता जिस दर्द से गुजर रहे हैं, यह जानकर कि उनका बेटा, जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा, अब नहीं रहा। हम, बीआरएस की ओर से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह पहल करे और चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके गृहनगर लाने का प्रयास करे।"

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक टी. हरीश राव ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने और पार्टी के अन्य नेताओं ने यहां शोकसंतप्त परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में राव ने कहा कि पीड़ित पोल चंद्रशेखर ने भारत में बीडीएस की पढ़ाई पूरी की थी और इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए डलास (अमेरिका) गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘यह दुखद है कि एल.बी. नगर के दलित छात्र चन्द्रशेखर पोल की आज सुबह बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी में मौत हो गई।’’ बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव के भतीजे हरीश राव ने तेलंगाना सरकार से छात्र का शव वापस लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।