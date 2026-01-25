बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, गैरेज में सो रहे चंचल को जिंदा जला दिया

संक्षेप: इस हिंसा को हवा देने का काम कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के नेता खुलेआम कर रहे हैं। बरगुना-2 सीट से उम्मीदवार अफजल हुसैन के हालिया बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है।

बांग्लादेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंदुओं पर हमला जारी है। शुक्रवार की रात नरसिंदी में 23 साल के चंचल भौमिक की उसकी ही दुकान में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। चंचल उस रात गैरेज में सो रहा था। हमलावरों ने बाहर से शटर गिराकर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। चंचल की चीखें बाहर खड़े हमलावरों के पत्थर दिल को नहीं पसीज सकीं। वे तब तक वहां डटे रहे जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। चंचल के कंधों पर बीमार मां और दिव्यांग भाई की जिम्मेदारी थी।

पड़ोसियों की मानें तो वह एक शांत और मेहनती युवक था। परिवार का आरोप है कि यह कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि धार्मिक विद्वेष से प्रेरित एक सोची-समझी हत्या है। गौरतलब है कि दीपु चंद्र दास और खोकोन चंद्र दास जैसे अन्य हिंदू युवाओं के साथ भी पूर्व में ऐसी ही बर्बरता दोहराई जा चुकी है।

इस हिंसा को हवा देने का काम कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के नेता खुलेआम कर रहे हैं। बरगुना-2 सीट से उम्मीदवार अफजल हुसैन के हालिया बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। एक चुनावी सभा में उन्होंने तर्क दिया कि 80 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद में गैर-मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, हुसैन ने संविधान को खारिज करते हुए मध्ययुगीन दंड विधान (जैसे हाथ काटना) लागू करने की वकालत की है।

आज से एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के गाजीपुर में केले को लेकर हुए विवाद के बाद एक हिंदू व्यवसायी को तीन लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला। खबरों के मुताबिक आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं। पीड़ित की पहचान लिटन चंद्र घोष के तौर पर हुई थी जो ‘बैशाखी स्वीटमीट एंड होटल’ का मालिक था। एक परिवार के तीन सदस्यों स्वपन मियां (55), उसकी पत्नी माजेदा खातून (45) और उनके बेटे मासूम मियां (28) को हत्या में संलिप्त होने के आरोपा में हिरासत में लिया गया है।