अमेरिका में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, इंडियाना में हुई शर्मनाक घटना ने बढ़ाई चिंता

Hindi Newsविदेश न्यूज़Another Hindu Temple vandalize in US Indiana Incident Sparks Concern

अमेरिका में हिंदू मंदिर को निशाना बनाए जाने की एक और घटना सामने आई है। इस बार अज्ञात बदमाशों ने इंडियाना स्टेट में स्वामी नारायण मंदिर में नेमप्लेट को बिगाड़ दिया। सालभर में इस तरह की यह चौथी घटना है।

Gaurav Kala भाषा, इंडियानाWed, 13 Aug 2025 03:28 PM
अमेरिका के इंडियाना राज्य के ग्रीनवुड शहर में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाया गया है। अमेरिका में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने की घटना ने प्रवासी भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, मंदिर की नेमप्लेट को अज्ञात लोगों ने बिगाड़ दिया। मंदिर प्रशासन ने इसे “घृणित कृत्य” बताया और कहा कि यह पिछले एक साल में चौथी बार है जब किसी बीएपीएस मंदिर को निशाना बनाया गया है।

इस घटना को लेकर शिकागो में भारतीय दूतावास की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इस घटना की निंदा की और कहा कि उन्होंने पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:खालिस्तानियों की एक और नापाक हरकत, कनाडा के नानक गुरुद्वारे में खोला 'दूतावास'

भारतीय दूतावास ने ग्रीनवुड के मेयर, स्थानीय नेताओं और श्रद्धालुओं के साथ बैठक कर एकता और सतर्कता बनाए रखने की अपील की।

मंदिर प्रशासन ने कहा कि इस घटना ने हमारे समुदाय के संकल्प को और मजबूत किया है और हम धर्म-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एकजुट हैं।

गौरतलब है कि मार्च में भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक बीएपीएस हिंदू मंदिर को इसी तरह निशाना बनाया गया था।

