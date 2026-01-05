बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, सिर में मारी गोली; तीन हफ्तों में पांचवीं घटना

बांग्लादेश में एक ओर हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसे सिर में गोली मारी गई है। तीन हफ्तों के भीतर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की यह पांचवीं घटना है। यह घटना जाशोर जिले में हुई है। घटना को लेकर इलाके में काफी ज्यादा तनाव है। जानकारी के मुताबिक घटना मणिरामपुर उपजिला के कोपलिया बाजार स्थित वार्ड नंबर 7 में शाम 5 बजकर 45 मिनट पर हुई। बता दें कि बांग्लादेश में आज ही एक हिंदू विधवा के साथ दरिंदगी की घटना भी हुई है।



बाजार में बैठा था, तभी बरसाई गोलियां

मारे गए युवक की पहचान 45 वर्षीय राणा प्रताप के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम तुषार कांति बैरागी बताया गया है। वह केशवपुर उपजिला के अरुआ गांव का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब राणा प्रताप बाजार में बैठा था, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर गोलियां बरसा दीं। राणा के शरीर में कई गोलियां लगीं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह पत्रकार भी था।



एक के बाद एक कई घटनाएं

गौरतलब है बांग्लादेश में फैले तनाव के बीच हिंदुओं पर हमले की कई घटना हो चुकी हैं। सबसे पहला हमला दीपू चंद्र दास पर हुआ था, जिन्हें एक कपड़े की फैक्ट्री में पीट-पीटकर मार डाला गया। इसके अलावा अमृत मंडल नाम के एक अन्य हिंदू युवक को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं, मयमनिंह जिले में हिंदू युवक बृजेंद्र बिस्वास को गोली मार दी गई थी। इसके अलावा खोकन दास की भी भीड़ के हमले में मौत हो गई थी।