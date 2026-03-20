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ईरान को एक और झटका, इजरायली स्ट्राइक में IRGC प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की मौत

Mar 20, 2026 01:56 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुजतबा खामेनेई ने कमान संभाली है, लेकिन उनके भी घायल होने की खबरें आ रही हैं। इसके कारण ईरान की सत्ता की शून्यता का खतरा बढ़ गया है।

ईरान को एक और झटका, इजरायली स्ट्राइक में IRGC प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की मौत

Iran War Updates: मिडिल ईस्ट में अघोषित युद्ध जारी है। लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही है। ईरानी सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को पुष्टि की कि IRGC के मुख्य प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी अमेरिका और इजरायल द्वारा किए जा रहे टारगेट स्ट्राइक में मारे गए हैं। IRGC ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक संस्था है, जो सीधे सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करती है।

आपको बता दें कि अली मोहम्मद नैनी की मौत इस सप्ताह ईरानी नेतृत्व के लिए चौथा सबसे बड़ा नुकसान है। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने अपने तीन अन्य अत्यंत प्रभावशाली अधिकारियों को खो दिया है। पूर्व संसद अध्यक्ष और वरिष्ठ सलाहकार अली लारीजानी, 'बासिज' स्वयंसेवी बल के प्रमुख गुलामरेजा सुलेमानी और ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की जान इन हमलों में जा चुकी है।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के तहत अमेरिकी और इजरायली सेनाएं ईरान के रणनीतिक ठिकानों और नेतृत्व को लगातार निशाना बना रही हैं। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी नौसेना के दर्जनों जहाज और माइन-लेयर्स को नष्ट कर दिया गया है।

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुजतबा खामेनेई ने कमान संभाली है, लेकिन उनके भी घायल होने की खबरें आ रही हैं। इसके कारण ईरान की सत्ता की शून्यता का खतरा बढ़ गया है।

दुश्मनों की ‘सुरक्षा छीन ली जानी चाहिए’

इस सबके बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई ने देशवासियों के नाम नए संदेश में अपने देश के दुश्मनों की ''सुरक्षा'' छीन लिए जाने का शुक्रवार को आह्वान किया। खामेनेई ने इजराइल के हमले में खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की मौत के बाद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भेजे गए एक बयान में यह टिप्पणी की।

खामेनेई को सर्वोच्च नेता नामित किए जाने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा नहीं गया है। युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को अमेरिका एवं इजराइल के हवाई हमले में सर्वोच्च नेता एवं मुजतबा खामेनेई के पिता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। मुजतबा खामेनेई को अली खामेनेई के मारे जाने के बाद सर्वोच्च नेता बनाया गया।

आपको बता दें कि IRGC न केवल ईरान की प्राथमिक सैन्य शक्ति है, बल्कि यह क्षेत्र में हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों के साथ समन्वय का मुख्य केंद्र भी है। प्रवक्ता नैनी की मौत से ईरान के प्रचार तंत्र और आधिकारिक संवाद को बड़ा धक्का लगा है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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