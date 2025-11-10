अमेरिका में आंध्र प्रदेश की छात्रा की मौत, पढ़ाई करके खोज रही थी नौकरी; जानें वहां क्या हुआ

Hindustan Hindi News
Mon, 10 Nov 2025 04:29 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के टेक्सास में एक 23 वर्षीय भारतीय छात्रा अपने फ्लैट में मृत अवस्था में मिली। इस घटना के बाद उसे परिवार में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि हाल ही में स्नातक पूरी करने वाली और नौकरी की तलाश में लगी यह युवती गंभीर खांसी और सीने में दर्द के कारण असमय काल के गाल में समा गईं। उसका शव उसके रूममेट्स ने देखा, उसके बाद उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के कर्मेचेडू गांव निवासी राजलक्ष्मी यार्लागड्डा उर्फ राजी ने हाल ही में टेक्सास ए एंड एम यूनिवर्सिटी कॉर्पस क्रिस्टी से अपनी स्नातक डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वह नौकरी की तलाश कर रही थी। यह जानकारी उनके चचेरे भाई चैतन्य वाईवीके ने टेक्सास के डेंटन शहर से शुरू किए गए गोफंडमी अभियान के माध्यम से साझा की है। अभियान के अनुसार, राजी अपने परिवार के सुनहरे भविष्य की आकांक्षा लेकर अमेरिका आई थीं। उसका परिवार सीमांत किसान है, जो फसलों और पशुओं पर ही निर्भर है।

चचेरे भाई ने बताया कि राजी अपने करियर की शुरुआत करने के लिए नौकरी की खोज में जुटी हुई थीं। वह दो-तीन दिनों से लगातार खांसी और सीने में तेज दर्द से जूझ रही थीं। 7 नवंबर की सुबह अलार्म बजने के बावजूद जब वह नहीं उठीं, तो संदेह हुआ। उसके बाद रूममेट्स ने घटना की जानकारी दी।

गोफंडमी पेज पर बताया गया है कि राजी का परिवार इस घटना से दुखी है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वे क्या करें। यही कारण है कि वे मित्रों और परिजनों से सहायता की अपील कर रहे हैं। बताया गया कि अभियान का लक्ष्य 125000 अमेरिकी डॉलर जुटाना है, जो अंतिम संस्कार के खर्च, शिक्षा ऋण चुकाने, शव को भारत वापस लाने तथा परिवार को आर्थिक सहारा देने में सहायक सिद्ध होगा।

