न्यूज पढ़ते-पढ़ते खामेनेई को गाली देने लगी महिला एंकर, वायरल वीडियो देख भड़के समर्थक

Mar 02, 2026 03:00 pm IST
ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरानी राज्य टेलीविजन ने घोषणा की कि खामेनेई की मौत अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में हुई है। यह हमला उनके आवास या कार्यालय पर हुआ, जहां वे 1989 से 36 वर्षों तक देश पर शासन कर रहे थे। उनकी उम्र 86 वर्ष थी। इस घटना के बाद ईरान में शोक और उन्माद दोनों देखने को मिले। स्टेट मीडिया पर एंकर रोते हुए खबर पढ़ते नजर आए, जबकि कई शहरों में लोग सड़कों पर नाचते और मूर्तियां गिराते दिखे। तेहरान में शोक सभा में कुछ लोगों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ बदला लेने की बात कही।

इस खबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्काई न्यूज की एंकर रीता पनाही ने लाइव प्रसारण में तीखी प्रतिक्रिया दी, जो वायरल हो गई। रीता बचपन में ईरान से भागकर आई थीं। उन्होंने फारसी भाषा में खामेनेई को गाली देते हुए कहा, 'मृत सुप्रीम लीडर के लिए मैसेज- तुम हरा.. की औलाद हो, नर्क में जलो!' उसने कहा कि 47 वर्षों की इस्लामी तानाशाही खत्म हुई और ईरान अब आजादी की ओर बढ़ रहा है। महिला एंकर ने अमेरिका और इजरायल का शुक्रिया अदा किया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा, जहां कई लोगों ने उनकी तारीफ की और इसे दिल को छूने वाला बताया।

खामेनेई की मौत पर बटीं प्रतिक्रियाएं

ईरान में प्रतिक्रियाएं बंटी हुई दिखीं। कुछ इलाकों जैसे तेहरान में लोग काले कपड़े पहनकर रोते-बिलखते नजर आए, जबकि करज, इजेह और अन्य प्रांतों में लोग सड़कों पर उतर आए, जहां खुमैनी की मूर्तियां तोड़ी गईं। प्रेस टीवी पर लोग गिरते-ढेर होते दिखाए गए। एक एंकर ने 'अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जल्द बदला लिया जाएगा' की चेतावनी दी। यह घटना मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद उत्तराधिकार और राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं।

इंटरनेट यूजर्स क्या बोले

महिला एंकर का यह वीडियो क्लिप दुनिया भर में वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने उन्हें फारसी राजकुमारी तक कहा। यह घटना ईरान के लोगों की लंबे समय से दबी नाराजगी को दर्शाती है, जहां कई लोग खामेनेई के शासन से तंग थे। हालांकि, खामेनेई के समर्थक भी कम नहीं हैं। ईरान सरकार ने 40 दिनों का शोक घोषित किया है। सड़कों पर जश्न और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि यह बदलाव का क्षण हो सकता है। कुल मिलाकर, खामेनेई की मौत ने दुनिया को हैरान कर दिया है और भविष्य की घटनाएं अनिश्चित हैं।

