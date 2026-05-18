इमरान खान की सरकार गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ? जानें कहां से लीक हो गए दस्तावेज
एक लीक केबल से खुलासा हुआ है कि अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई थी। अमेरिका को इमरान खान का तौर तरीके नापसंद था और इसलिए अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि इमरान की सरकार गिरना जरूरी है।
पाकिस्तान से जुड़े कुछ दस्तावेज लीक होने के बाद सियासी गलियारों में तहलका मच गया है। इन दस्तावेजों में दावा किया गया है कि इमरान खान की सरकार अमेरिका के समर्थन से गिराई गई थी। इसका खुलासा एक लीक डिप्लोमैटिक केबल से हुआ है। खोजी पत्रकारिता के लिए फेमस 'ड्रॉप साइट' ने दस्तावेजों को पब्लिश करते हुए बताया है कि इसे साइफर कहा जाता है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि इमरान खान के दावे एकदम सही थे। वह अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाते थे।
लीक दस्तावेजों में क्या है
दस्तावेज को 'केबल I-0678' के तौर पर पहचाना गया है। इन दस्तावेजों में वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत और अमेरिकी विदेश विभाग के एक सीनियर अधिकारी के बीच हुई बातचीत का ब्योरा है। इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव हारने से पहले ही दोनों के बीच एक बैठक हुई थी। वहीं सरकार गिरने के बाद इमरान खान बार-बार दावा कर रहे थे कि रूस और चीन से करीबी और स्वतंत्र विदेश नीति की वजह से अमेरिका ने उन्हें टारगेट किया है।
अमेरिका मानने को तैयार नहीं
लीक दस्तावेज के सामने आने के बाद अमेरिका ने कहा है कि ये दावे पूरी तरह से गलत हैं। अमेरिका का कहना है कि इमरान खान विदेशी दखल का कोई सबूत नहीं दे पाए थे। बता दें कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। इमरान खान ने आरोपलगयाा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के साथ उनकी सरकार गिराने में जुटी थीं। इस समय इमरान खान जेल में हैं।
दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान राजदूत को सलाह दी थी कि अगर इमरान खान को संसद में वोटिंग के जरिए सत्ता से हटा दिया जाता है तो दोनों देशों के संबंध बेहतर हो सकते हैं। केबल में यह भी कहा गया कि अगर इमरान खान इस संकट से निकल जाते हैं तो पाकिस्तान एकदम अकेला पड़ जाएगा। वहीं अगर इमरान खान की सरकार गिर जाती हे तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा।
'ड्रॉप साइट' के मुताबिक इमरान खान की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार हुआ है। लीक दस्तावेजों के मुताबिक जून 2021 में सीआई के डायरेक्टर विलियम बर्न्स पूर्व पीएम इमरान खाने से मुलाकात करने इस्लामाबाद गए थे। हालांकि इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने समकक्ष यानी जो बाइडेन से ही बात करेंगे। वहीं बाइडेन ने अपने कार्यकाल के दौरान इमरान खान को भाव ही नहीं दिया। इमरान खान ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अमेरिका को अपना एक एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। ऐसे में दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी। उसी समय तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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