युद्ध के बीच US में बदलेगी परंपरा, डॉलर पर होंगे ट्रंप के साइन; 165 साल में पहली बार
अमेरिकी ट्रेजरर ब्रैंडन बीच ने लिखा, 'अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न के रूप में, जल्द ही अमेरिकी करेंसी (नोटों) पर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के हस्ताक्षर एक साथ दिखाई देंगे।
US Dollar: अमेरिकी डॉलर पर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। खास बात है कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब किसी राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान उनके साइन मुद्रा पर छपेंगे। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है, जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। 28 फरवरी को अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि, खबरें हैं कि ट्रंप हमले रोकने का ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। 165 साल पहले डॉलर अस्तित्व में आए थे।
अमेरिकी ट्रेजरर ब्रैंडन बीच ने लिखा, 'अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न के रूप में, जल्द ही अमेरिकी करेंसी (नोटों) पर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के हस्ताक्षर एक साथ दिखाई देंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। यह राष्ट्रपति के नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है, जिसका प्रभाव आने वाले लंबे समय तक बना रहेगा।'
हाल ही में बेसेंट ने कहा था, 'राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में, हम एक ऐसी राह पर हैं जो हमें अभूतपूर्व आर्थिक विकास, डॉलर की स्थायी मजबूती और वित्तीय स्थिरता की ओर ले जा रही है।' उन्होंने कहा था, 'हमारे महान देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों और राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप को सम्मान देने के लिए अमेरिकी डॉलर के नोटों पर उनका नाम होने से बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता। यह बिल्कुल सही है कि यह ऐतिहासिक करेंसी अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी की जाए।'
कब से होगी छपाई
रॉयटर्स से बातचीत में ट्रेजरी विभाग ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और ट्रेजरी सचिव बेसेंट के हस्ताक्षर वाले डॉलर 100 के पहले नोट जून में छापे जाएंगे। इसके बाद, आने वाले महीनों में अन्य मूल्य के नोट भी छापे जाएंगे। ट्रेजरी के ब्यूरो ऑफ एनग्रैविंग एंड प्रिंटिंग अभी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और ट्रेजरर लिन मालेरबा के हस्ताक्षर की छपाई कर रहा है।
हालांकि, यह साफ किया जा चुका है कि नोट की डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। इनमें सिर्फ ट्रंप के सिग्नेचर को शामिल किया जा रहा है। खास बात है कि बाजार में 1 डॉलर का ट्रंप सिक्का चलाने की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा था। इसका कारण वे कानून हैं जो अमेरिकी सिक्कों पर किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर छापने पर रोक लगाते हैं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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