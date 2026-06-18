Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुतिन कर रहे थे 6 राष्ट्राध्यक्षों का इंतजार, यूक्रेन ने मॉस्को पर कर दिया भीषण प्रहार; रोकनी पड़ीं उड़ानें

Pramod Praveen एपी, मॉस्को
Follow us on Google News
share

यूक्रेन का यह हमला कीव में रूस के हालिया हवाई हमलों के जवाब में हुआ है। इससे पहले इस हफ़्ते, 'डॉर्मिशन कैथेड्रल' पर मिसाइल और ड्रोन से हुए हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी।

पुतिन कर रहे थे 6 राष्ट्राध्यक्षों का इंतजार, यूक्रेन ने मॉस्को पर कर दिया भीषण प्रहार; रोकनी पड़ीं उड़ानें

यूक्रेन रूस जंग के बीच एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर रूस की राजधानी मॉस्को को दहला दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए हैं। इसके कारण मॉस्को हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा। रूस के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। गुरुवार, (18 जून 2026) को हुए इस हमले के बाद मॉस्को के आसमान में काला धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं। यह हमला मॉस्को के दक्षिण-पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित रूसी तेल उत्पादक कंपनी 'गाज़प्रोम नेफ्ट' की रिफाइनरी पर हुआ।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रिफाइनरी के टैंक का ढक्कन उड़ते और भीषण धुआं निकलते देखा गया है। चार साल से भी अधिक समय पहले शुरू हुए रूसी आक्रमण के बाद से इसे यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक माना जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रातभर में विभिन्न क्षेत्रों में यूक्रेन की ओर से दागे गए 555 ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जिनमें से लगभग 200 ड्रोन को मॉस्को की ओर बढ़ते समय रास्ते में ही रोक दिया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि शहर के दक्षिण-पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित मॉस्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन गिरे। वहीं, रूसी परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इस हमले के कारण मॉस्को के चार हवाई अड्डों से उड़ानों का संचालन रोक दिया गया।

ये भी पढ़ें:थम जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की का पुतिन को खुला पत्र; बातचीत की पेशकश

जेलेंस्की ने की हमले की पुष्टि

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को कीव पर हाल ही में हुए रूसी हमलों का एक "वाजिब जवाब" करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि यह हमला उन ठिकानों के खिलाफ हमारे योद्धाओं के काम का एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो रूस की युद्ध मशीन को सहारा देते हैं। ज़ेलेंस्की के अनुसार, यह "ऑपरेशन स्पाइडर वेब" के बाद से यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका के कहने पर ही भारत ने रूस से तेल खरीदा; जयशंकर का US के दोगलेपन पर अटैक

बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा हमला

यह हमला कीव में रूस द्वारा हाल ही में की गई हवाई छापेमारी के जवाब में किया गया है। इसी हफ्ते की शुरुआत में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कीव-पेचेर्स्क लावरा मठ परिसर के डोर्मिशन कैथेड्रल पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए थे। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे नागरिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे पर महीनों में किया गया सबसे विनाशकारी हमला बताया था।

ये भी पढ़ें:'दोहरा रवैया', रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका पर क्यों भड़के एस जयशंकर

रूस में उड़ानों पर रोक और बचाव कार्य

रूसी अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 555 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से लगभग 200 को मॉस्को के करीब आते समय रोका गया। सुरक्षा कारणों से, रूस के परिवहन मंत्रालय ने मॉस्को के सभी प्रमुख हवाई अड्डों शेरेमेतियेवो, डोमोडेदोवो, वनुकोवो और ज़ुकोवस्की — से उड़ानों को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। बड़ी बात यह है कि यह ड्रोन हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कज़ान में आसियान देशों के नेताओं की मेजबानी करने से कुछ ही घंटे पहले हुआ। इस शिखर सम्मेलन में थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के प्रधानमंत्री और फिलीपींस के राष्ट्रपति हिस्सा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में युद्ध खत्म करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पुतिन से बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Ukraine Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।