ट्रंप ने पुतिन को सबकुछ दे दिया, जो वह चाहते थे; अब क्यों बिदके जेलेंस्की? बोले- नया खेला कर रहा मॉस्को

पिछले महीने 15 अगस्त को अलास्का में दोनों नेताओं के बीच तीन घंटे तक मीटिंग चली थी लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन सकी थी। हालांकि बात युद्धविराम से आगे बढ़कर शांति समझौते के रूप में स्थायी हल तक जा पहुंची थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बार फिर मुलाकात होने की चर्चा तेज है, ताकि पिछले साढ़े तीन साल से जारी यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके। हालांकि, यह मुलाकात कब और कहां होगी, इस पर कोई समहति अभी तक नहीं बन पाई है। इस बीच, 15 अगस्त को अलास्का में हुए दोनों राष्ट्रपतियों की मीटिंग पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सवाल उठाए हैं। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी समकक्ष पुतिन को वो सारी चीजें दे दी हैं, जिसकी मांग उन्होंने की थी।

इसके साथ ही यूक्रेनी नेता ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले महीने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति के साथ आमने-सामने की शिखर वार्ता के दौरान जनसंपर्क में जीत हासिल की थी। बता दें कि मॉस्को और कीव के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता का कोशिश के तहत ट्रंप ने 15 अगस्त को पुतिन से मुलाकात की थी। हालाँकि इस बैठक में कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया था।

पुतिन को मनमाफिक चीज मिल गई… उस बैठक के तीन हफ्ते बाद एबीसी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा, “यह अफ़सोस की बात है कि यूक्रेन वहाँ नहीं था। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को वह सबकुछ दे दिया जो वह चाहते थे। वह राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते थे... और मुझे लगता है कि पुतिन को मनमाफिक चीज मिल गई और, यह अफ़सोस की बात है।”

पुतिन अमेरिका के साथ खेल खेल रहे हैं ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन अमेरिका के साथ खेल खेल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रूसी नेता का मकसद सिर्फ ट्रंप के साथ अपनी शिखर वार्ता के वीडियो और फोटोज पूरी दुनिया को दिखाना मकसद था और वे इसमें कामयाब रहे। उन्होंने मॉस्को पर दबाव बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह कहीं से भी उचित नहीं है कि यूरोपीय संघ के कुछ देश रूसी तेल और गैस खरीदना जारी रखें।