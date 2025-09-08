Amid Ukraine Russia War deepens Volodymyr Zelensky accuses Donald Trump of giving Vladimir Putin what he wanted ट्रंप ने पुतिन को सबकुछ दे दिया, जो वह चाहते थे; अब क्यों बिदके जेलेंस्की? बोले- नया खेला कर रहा मॉस्को, International Hindi News - Hindustan
Amid Ukraine Russia War deepens Volodymyr Zelensky accuses Donald Trump of giving Vladimir Putin what he wanted

पिछले महीने 15 अगस्त को अलास्का में दोनों नेताओं के बीच तीन घंटे तक मीटिंग चली थी लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन सकी थी। हालांकि बात युद्धविराम से आगे बढ़कर शांति समझौते के रूप में स्थायी हल तक जा पहुंची थी।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 01:42 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बार फिर मुलाकात होने की चर्चा तेज है, ताकि पिछले साढ़े तीन साल से जारी यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके। हालांकि, यह मुलाकात कब और कहां होगी, इस पर कोई समहति अभी तक नहीं बन पाई है। इस बीच, 15 अगस्त को अलास्का में हुए दोनों राष्ट्रपतियों की मीटिंग पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सवाल उठाए हैं। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी समकक्ष पुतिन को वो सारी चीजें दे दी हैं, जिसकी मांग उन्होंने की थी।

इसके साथ ही यूक्रेनी नेता ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले महीने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति के साथ आमने-सामने की शिखर वार्ता के दौरान जनसंपर्क में जीत हासिल की थी। बता दें कि मॉस्को और कीव के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता का कोशिश के तहत ट्रंप ने 15 अगस्त को पुतिन से मुलाकात की थी। हालाँकि इस बैठक में कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया था।

पुतिन को मनमाफिक चीज मिल गई…

उस बैठक के तीन हफ्ते बाद एबीसी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा, “यह अफ़सोस की बात है कि यूक्रेन वहाँ नहीं था। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को वह सबकुछ दे दिया जो वह चाहते थे। वह राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते थे... और मुझे लगता है कि पुतिन को मनमाफिक चीज मिल गई और, यह अफ़सोस की बात है।”

पुतिन अमेरिका के साथ खेल खेल रहे हैं

ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन अमेरिका के साथ खेल खेल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रूसी नेता का मकसद सिर्फ ट्रंप के साथ अपनी शिखर वार्ता के वीडियो और फोटोज पूरी दुनिया को दिखाना मकसद था और वे इसमें कामयाब रहे। उन्होंने मॉस्को पर दबाव बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह कहीं से भी उचित नहीं है कि यूरोपीय संघ के कुछ देश रूसी तेल और गैस खरीदना जारी रखें।

मॉस्को पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी

बता दें कि रूस और यूक्रेन दोनों की आलोचना कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया था कि वह मॉस्को पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लगे हाथ उन्होंने पुतिन से बातचीत के संकेत भी दिए हैं। रूसे से तेल खरीदने पर ही खीझ निकालते ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। दूसरी तरफ ट्रंप से संभावित मुलाकात से पहले मॉस्को ने फिर दोहराया है कि यूक्रेन अपनी नई सीमा को मान्यता दे और नाटो में शामिल होने की योजना को छोड़ दे। दरअसल, रूस ने युद्धविराम की कई शर्तों रखी थीं। उनमें उपरोक्त दोनों के अलावा कीव को पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति रोकना भी शामिल है।

