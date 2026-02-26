अमेरिका से तनातनी के बीच बड़ा दांव, डेनमार्क की पीएम ने अचानक किया चुनाव का ऐलान

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर दबाव बढ़ाने के बीच संसद में गुरुवार को अचानक आम चुनाव की घोषणा कर दी। देश में अब 24 मार्च 2026 को संसदीय चुनाव होंगे, जो मूल समयसीमा अक्टूबर 2026 से सात महीने पहले हैं।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर दबाव बढ़ाने के बीच संसद में गुरुवार को अचानक आम चुनाव की घोषणा कर दी। देश में अब 24 मार्च 2026 को संसदीय चुनाव होंगे, जो मूल समयसीमा अक्टूबर 2026 से सात महीने पहले हैं। फ्रेडरिक्सन ने संसद में विशेष बयान देते हुए कहा कि उन्होंने राजा फ्रेडरिक को सिफारिश की है और चुनाव की तारीख तय हो गई है। उन्होंने इसे डेनमार्क और यूरोप के लिए निर्णायक मोड़ बताया, जिसमें सुरक्षा, संप्रभुता और अमेरिका के साथ संबंधों की चुनौतियां मुख्य मुद्दे होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जल्द ही वसंत होगा और डेनिश लोग जल्द ही मतदान करने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि अगले चार सालों में डेनमार्क और यूरोप को खुद पर भरोसा कर मजबूत होना होगा, अमेरिका के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, महाद्वीप में शांति के लिए सैन्य क्षमता बढ़ानी होगी और यूरोपीय एकता बनाए रखनी होगी।

बताया जा रहा है कि यह फैसला ग्रीनलैंड विवाद से मिले 'ग्रीनलैंड बाउंस' का फायदा उठाने की रणनीति माना जा रहा है। ट्रंप ने हाल में ग्रीनलैंड को नियंत्रित करने या खरीदने की अपनी पुरानी मांग दोहराई और इसके लिए दबाव बनाया, जिसके जवाब में फ्रेडरिक्सन ने दृढ़ रुख अपनाया। इससे उनकी लोकप्रियता और सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी में उछाल आया है।

हाल के ओपिनियन पोल में उनकी पर्सनल रेटिंग और पार्टी का समर्थन बढ़ा है, खासकर स्थानीय चुनावों में मिली नाकामी के बाद। डेनमार्क ने जर्मनी, फ्रांस समेत यूरोपीय साझेदारों के साथ आर्कटिक सुरक्षा मजबूत की है और ग्रीनलैंड में यूरोपीय सेनाओं की तैनाती बढ़ाई है। 2019 से सत्ता में काबिज फ्रेडरिक्सन 2022 से एक दुर्लभ क्रॉस-ब्लॉक गठबंधन का नेतृत्व कर रही हैं, जिसमें उनकी सोशल डेमोक्रेट्स, मॉडरेट्स और लिबरल्स शामिल हैं। उन्होंने प्रवासन नीति में सख्त रुख अपनाकर अन्य यूरोपीय नेताओं से अलग पहचान बनाई है और मजबूत सीमा नियंत्रण की वकालत की है।