Hindi Newsविदेश न्यूज़Amid tensions with Bangladesh Indian High Commissioner met with Khaleda Zia Son Tarique Rahman Meeting lasted 40 minutes
बांग्लादेश तनाव के बीच खालिदा जिया के बेटे तारिक से मिले भारतीय उच्चायुक्त, 40 मिनट चली बैठक

बांग्लादेश तनाव के बीच खालिदा जिया के बेटे तारिक से मिले भारतीय उच्चायुक्त, 40 मिनट चली बैठक

संक्षेप:

Jan 10, 2026 08:39 pm IST
बांग्लादेश से जारी तनाव के बीच भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने शनिवार को बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा 12 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले उन्हें आधिकारिक तौर पर इस पद के लिए चुने जाने के एक दिन बाद यह मुलाकात हुई। बीएनपी के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रवक्ता सैरुल कबीर खान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, "लगभग 40 मिनट तक यह बैठक हुई।" उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया।

बांग्लादेश की राजनीति में बीएनपी अग्रणी दल के रूप में उभरी है, जबकि कभी उसकी महत्वपूर्ण सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही। छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त, 2024 को अवामी लीग सरकार गिर गई थी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पिछले साल एक आदेश के माध्यम से अवामी को भंग कर दिया और उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया।

रहमान 2018 से बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। पार्टी की नीति-निर्माण संबंधी स्थायी समिति ने शुक्रवार रात को उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी प्रमुख के रूप में चुना। रहमान की मां एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के 10 दिन बाद उन्हें पार्टी प्रमुख चुना गया। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर ने रहमान को बीएनपी का अध्यक्ष बनाए जाने से कुछ घंटे पहले शुक्रवार को उनसे मुलाकात की। रहमान 17 वर्षों तक लंदन में स्वनिर्वासन में रहे और 25 दिसंबर को स्वदेश लौटे थे।

