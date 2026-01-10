बांग्लादेश तनाव के बीच खालिदा जिया के बेटे तारिक से मिले भारतीय उच्चायुक्त, 40 मिनट चली बैठक
रहमान 2018 से बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। पार्टी की नीति-निर्माण संबंधी स्थायी समिति ने शुक्रवार रात को उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी प्रमुख के रूप में चुना। रहमान की मां एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के 10 दिन बाद उन्हें पार्टी प्रमुख चुना गया।
बांग्लादेश से जारी तनाव के बीच भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने शनिवार को बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा 12 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले उन्हें आधिकारिक तौर पर इस पद के लिए चुने जाने के एक दिन बाद यह मुलाकात हुई। बीएनपी के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रवक्ता सैरुल कबीर खान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, "लगभग 40 मिनट तक यह बैठक हुई।" उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया।
बांग्लादेश की राजनीति में बीएनपी अग्रणी दल के रूप में उभरी है, जबकि कभी उसकी महत्वपूर्ण सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही। छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त, 2024 को अवामी लीग सरकार गिर गई थी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पिछले साल एक आदेश के माध्यम से अवामी को भंग कर दिया और उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया।
रहमान 2018 से बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। पार्टी की नीति-निर्माण संबंधी स्थायी समिति ने शुक्रवार रात को उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी प्रमुख के रूप में चुना। रहमान की मां एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के 10 दिन बाद उन्हें पार्टी प्रमुख चुना गया। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर ने रहमान को बीएनपी का अध्यक्ष बनाए जाने से कुछ घंटे पहले शुक्रवार को उनसे मुलाकात की। रहमान 17 वर्षों तक लंदन में स्वनिर्वासन में रहे और 25 दिसंबर को स्वदेश लौटे थे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।