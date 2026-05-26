फिर भड़की ईरान-अमेरिका जंग? US सेना ने बोला हमला, होर्मुज से सटे बंदर अब्बास में धमाके
अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने आत्मरक्षा के लिए ये हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्च साइटों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नावों को निशाना बनाया गया है। होर्मुज समुद्री मार्ग से सटे बंदर अब्बास में धमाके सुनाई दिए हैं।
कई दिनों से थमी ईरान-अमेरिका जंग के फिर से शुरू होने के संकेत हैं। अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिणी ईरान में हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने आत्मरक्षा के लिए ये हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्च साइटों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नावों को निशाना बनाया गया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि होर्मुज समुद्री मार्ग से सटे बंदर अब्बास में धमाके सुनाई दिए हैं। इस घटना के बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अलर्ट कर दिया है।
अमेरिकी सेना ने ये हमले ऐसे समय में किए हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि ईरान के साथ बातचीत काफी अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। इसी बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में हमले इसलिए किए हैं ताकि ईरानी सेनाओं से अपने सैनिकों को होने वाले खतरों से बचाया जा सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी कि सेना चल रहे संघर्ष-विराम के दौरान संयम बरत रही है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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