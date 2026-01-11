ट्रंप के साथ आर-पार के मूड में खामेनेई, दी 'ध्यान' वाली कड़ी चेतावनी; कुछ बड़ा होने वाला है?

संक्षेप: खामेनेई ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका में गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। खामेनेई ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगर ईरानी सरकार कुछ ऐसा-वैसा करती है, तो वे दंगाइयों का साथ देंगे। ये दंगाई उन पर अपनी उम्मीदें टिका रहे हैं।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने ट्रंप को ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह दी। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को 'उपद्रवी' और 'तोड़फोड़ करने वाले' करार देते हुए कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपनी ही सड़कों और इमारतों को बर्बाद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए खामेनेई ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका में गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। खामेनेई ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगर ईरानी सरकार कुछ ऐसा-वैसा करती है, तो वे दंगाइयों का साथ देंगे। ये दंगाई उन पर अपनी उम्मीदें टिका रहे हैं। अगर वे इतने सक्षम हैं, तो पहले अपने देश का प्रबंधन खुद संभालें।

ट्रंप के पोस्ट पर खामनेई का वार खामनेई का यह बयान ट्रंप के उस हालिया पोस्ट के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरानी प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। देश भर में फैले विरोध प्रदर्शनों ने अब दूसरा सप्ताह पूरा कर लिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि ईरान शायद पहले कभी न देखी गई आजादी की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है।

ट्रंप ने बार-बार ईरानी प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन जताया है और ईरानी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग न करें। उन्होंने यहां तक धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई, तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है।

विरोध- प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी हाथ इससे पहले भी खामेनेई ने ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी प्रशासन का हाथ होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। खामेनेई ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही तोड़फोड़ करना है। तेहरान और कुछ अन्य जगहों पर उपद्रवियों ने आकर अपने ही देश की एक इमारत को तोड़ दिया।