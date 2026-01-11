ट्रंप के साथ आर-पार के मूड में खामेनेई, दी 'ध्यान' वाली कड़ी चेतावनी; कुछ बड़ा होने वाला है?

Hindustan Hindi News
खामेनेई ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका में गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। खामेनेई ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगर ईरानी सरकार कुछ ऐसा-वैसा करती है, तो वे दंगाइयों का साथ देंगे। ये दंगाई उन पर अपनी उम्मीदें टिका रहे हैं।

Jan 11, 2026 06:51 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने ट्रंप को ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह दी। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को 'उपद्रवी' और 'तोड़फोड़ करने वाले' करार देते हुए कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपनी ही सड़कों और इमारतों को बर्बाद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए खामेनेई ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका में गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। खामेनेई ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगर ईरानी सरकार कुछ ऐसा-वैसा करती है, तो वे दंगाइयों का साथ देंगे। ये दंगाई उन पर अपनी उम्मीदें टिका रहे हैं। अगर वे इतने सक्षम हैं, तो पहले अपने देश का प्रबंधन खुद संभालें।

ट्रंप के पोस्ट पर खामनेई का वार

खामनेई का यह बयान ट्रंप के उस हालिया पोस्ट के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरानी प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। देश भर में फैले विरोध प्रदर्शनों ने अब दूसरा सप्ताह पूरा कर लिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि ईरान शायद पहले कभी न देखी गई आजादी की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है।

ट्रंप ने बार-बार ईरानी प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन जताया है और ईरानी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग न करें। उन्होंने यहां तक धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई, तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है।

विरोध- प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी हाथ

इससे पहले भी खामेनेई ने ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी प्रशासन का हाथ होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। खामेनेई ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही तोड़फोड़ करना है। तेहरान और कुछ अन्य जगहों पर उपद्रवियों ने आकर अपने ही देश की एक इमारत को तोड़ दिया।

आगे उन्होंने कहा कि मान लीजिए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए कोई इमारत या दीवार तोड़ दी... क्योंकि उन्होंने कुछ बेतुकी बातें कही थीं कि अगर ईरान सरकार ऐसा-ऐसा करती है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा... मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा। उन दंगाइयों और देश के लिए हानिकारक तत्वों का साथ। इन लोगों की सारी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी हैं। अगर वे इतना कर सकते हैं, तो पहले अपने देश का प्रबंधन खुद करें! उनके अपने देश में भी कई तरह की घटनाएं हो रही हैं।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
