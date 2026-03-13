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मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ओमान में दो भारतीयों की मौत, 10 घायल; सरकार ने क्या बताया

Mar 13, 2026 07:34 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मस्कट
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ओमान के इंडस्ट्रियल एरिया में हुए ड्रोन हमले में दो भारतीय नागरिक मारे गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। 28 फरवरी को छिड़े युद्ध के बाद पश्चिम एशियाई देश में भारतीयों के मारे जाने का यह पहला मामला है।

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ओमान में दो भारतीयों की मौत, 10 घायल; सरकार ने क्या बताया

ओमान के इंडस्ट्रियल एरिया में हुए ड्रोन हमले में दो भारतीय नागरिक मारे गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। 28 फरवरी को छिड़े युद्ध के बाद पश्चिम एशियाई देश में भारतीयों के मारे जाने का यह पहला मामला है। इसके अलावा सोहार शहर में अल अवाही औद्योगिक क्षेत्र पर ड्रोन हमले में दस भारतीय भी घायल हुए। यह राजधानी मस्कट से करीब 200 किमी दूर स्थित है। हालांकि सभी को खतरे से बाहर बताया गया है। अब तक कई पश्चिम एशियाई देशों, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, में ड्रोन और मिसाइल हमलों में तीन दर्जन से अधिक भारतीय घायल हो चुके हैं।

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अब तक कितने भारतीयों की मौत
विदेश मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव (गल्फ) असीम महाजन ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक इंटर-मिनिस्ट्री ब्रिफिंग में कहाकि सोहायर शहर में एक हमले में दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। ओमान न्यूज एजेंसी ने एक सिक्योरिटी सोर्स का हवाला देते हुए कहाकि सोहार में दो ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें से एक ड्रोन अल अव्ही इंडस्ट्रियल जोन से टकरा गया। इसके परिणामस्वरूप दो प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। 28 फरवरी से इरान-अमेरिका संघर्ष की शुरुआत के बाद, व्यापारी जहाजों और टैंकरों पर हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई है और एक और लापता बताया गया है। अब तक जमीन पर किसी मारे जाने की खबर नहीं मिली थी।

अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान
भारतीय सरकार ने हाल के दिनों में पश्चिम एशियाई देशों के नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत के दौरान उन 10 मिलियन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है जो इन देशों में रह रहे हैं। महाजन ने यह भी कहाकि बुधवार को इराक के बासरा के पास हमले का शिकार हुए अमेरिकी स्वामित्व वाले तेल टैंकर सेफसी विष्णु के 15 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित रूप से बासरा शहर के एक होटल में स्थानांतरित कर दिया गया है। सफीसिया विष्णु पर हमले में एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई। महाजन ने कहाकि उनके शव को देश वापस ले जाने के प्रयास जारी हैं। 15 बचाए गए नाविकों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहाकि हमारी मिशन टीम बसरा में है और सभी सहायता प्रदान कर रही है।

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अब तक कितने भारतीय लौटे
महाजन ने ब्रीफिंग में यह भी बताया कि 28 फरवरी से 1,50,000 भारतीय नागरिक पश्चिम एशिया से लौट चुके हैं। इसमें पिछले कुछ दिनों में कतर एयरवेज की उड़ानों से कतर से लौटे 2,900 भारतीय और बहरीन से लौटे 1,000 भारतीय शामिल थे। उन्होंने कहाकि यूएई के कई हवाई अड्डों से नियमित गैर-निर्धारित कॉमर्शियल फ्लाइट्स संचालित हो रही थीं। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने गुरुवार को सऊदी अरब के रियाद से उड़ानें शुरू की थीं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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