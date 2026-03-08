मिडिल ईस्ट जंग के बीच ताइवान स्ट्रेट में हलचल, नया मोर्चा खोलने की तैयारी में चीन?

मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले और पलटवार का दौर जारी है। इस बीच एशिया से ऐसी खबर सामने आई, जिस कारण टेंशन बढ़ गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह 6 बजे अलर्ट जारी करते हुए बताया कि ताइवान के आसपास 7 चीनी पीएलए विमान देखे गए।

मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले और पलटवार का दौर जारी है। इस बीच एशिया से ऐसी खबर सामने आई, जिस कारण टेंशन बढ़ गई है। दरअसल, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) अलर्ट जारी करते हुए बताया कि ताइवान के आसपास 7 चीनी पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) विमान देखे गए। साथ ही 7 चीनी नौसैनिक जहाज भी क्षेत्रीय जलक्षेत्र में मौजूद पाए गए।

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (MND) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ताइवान के आसपास 7 पीएलए विमान और 7 पीएलएएन (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी) जहाज आज सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक डिटेक्ट किए गए। आरओसी (रिपब्लिक ऑफ चाइना) सशस्त्र बलों ने स्थिति पर पूरी नजर रखी और उचित जवाबी कार्रवाई की। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस दौरान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (ADIZ) में कोई चीनी फाइटर प्लेन घुसपैठ नहीं कर सका।

इससे एक दिन पहले शनिवार को भी ताइवान ने चीनी गतिविधियों की सूचना दी थी। मंत्रालय के अनुसार, सुबह 6 बजे तक 2 पीएलए विमान, 6 नौसैनिक जहाज और 1 सरकारी जहाज ताइवान के आसपास सक्रिय थे। इनमें से 2 विमानों ने ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया था। ताइवान की सेना ने स्थिति पर पैनी नजर रखते हुए मजबूत जवाबी कदम उठाए।

दरअसल, हाल के दिनों में चीनी सैन्य गतिविधियां काफी कम रही हैं। फरवरी में पीएलए के ADIZ में घुसपैठ वाले विमानों की संख्या रिकॉर्ड कम रही, और फरवरी अंत से मार्च शुरुआत तक लगभग एक सप्ताह तक कोई चीनी विमान नहीं दिखा। लेकिन अब गतिविधियां फिर शुरू हो गई हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है।

जानकारों का कहना है कि चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है और बीजिंग की नीति में यह दावा राष्ट्रीय एकता का हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से 1683 में किंग राजवंश से लेकर 1895 में जापान को सौंपे जाने, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन को वापस मिलने और 1949 के गृहयुद्ध के बाद दोहरी संप्रभुता के दावों तक का सफर रहा है। आज ताइवान खुद को स्वतंत्र पहचान वाला लोकतांत्रिक देश मानता है, जबकि चीन इसे अलगाववाद मानकर सैन्य दबाव बनाए रखता है।