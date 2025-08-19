जेलेंस्की संग चल रही थी मीटिंग, ट्रंप ने अचानक बातचीत रोक पुतिन को क्यों मिलाया फोन; क्या संकेत?

सोमवार को हुई बातचीत की सफलता की उम्मीदें तब बढ़ गईं, जब ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वाइट हाउस में यूरोपीय और यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ बहुत अच्छी बैठक के बाद रूसी समकक्ष पुतिन से फ़ोन पर बात की है। पिछले हफ़्ते ही अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और सात अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ सोमवार को वाइट हाउस में मीटिंग करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति की संभावनाओं से बेहद खुश हैं। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच पिछले करीब साढ़े तीन साल से चली आ रही जंग जल्द ही खत्म होगी। खबर है कि यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की के साथ चल रही वार्ता को बीच में ही रोककर ट्रंप ने पुतिन से बात की। CNN ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि जब मीटिंग चल रही थी, तभी ट्रंप ने उसे थोड़ी देर रोककर रूसी राष्ट्रपति से बात की।

रिपोर्ट में वाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की और फिर वहीं से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ दोबारा बैठक शुरू की। वाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन कॉल पर बातचीत समाप्त होने के बाद ज़ेलेंस्की और सात यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप ने ओवल ऑफिस में फिर से बातचीत की।

अब जेलेंस्की और पुतिन के बीच होगी शांति वार्ता? सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की शांति शिखर सम्मेलन के लिए तैयार दिख रहे हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि दोनों राष्ट्रपति जल्द ही शांति वार्ता की मेज पर एकसाथ बैठ सकते हैं। वाइट हाउस में हुई बातचीत में कीव के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी के प्रमुख मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बीच मीटिंग रोक पुतिन को फोन कॉल से क्या संकेत? बातचीत को बीच में ही रोककर पुतिन से ट्रंप की बातचीत से इस मीटिंग की सफलता के संकेत दिख रहे हैं। इस बातचीत की सफलता की उम्मीदें तब बढ़ गईं, जब ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वाइट हाउस में यूरोपीय और यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ "बहुत अच्छी" बैठक के बाद रूसी समकक्ष पुतिन से फ़ोन पर बात की है। बता दें कि ट्रंप ने पिछले हफ़्ते ही अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी।