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ईरान जंग के बीच दहल उठा दुबई: 20 मिनट में लगातार 7 धमाके, धुआं-धुआं आसमां

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, दुबई
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इराकी न्यूज आउटलेट्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच यमन की तरफ से UAE पर मिसाइल दागे गए हैं। हालांकि, अमीराती मीडिया ने धमाके की वजह के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है

ईरान जंग के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बड़े शहर दुबई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में ताबड़तोड़ कई धमाकों की खबर है। अमीराती अधिकारियों ने कहा है कि 20 मिनट में कम से कम सात धमाके हुए, लेकिन उन्होंने धमाके की वजह नहीं बताई। इस घटना का वीडियो बनाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में आसमान में धुएं के घने गुबार छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने अमीराती अधिकारियों के हवाले से बताया कि 20 मिनट के अंदर कम से कम सात धमाके हुए।

इसी बीच, इराक के न्यूज़ आउटलेट्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच यमन की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर मिसाइल दागे गए हैं। हालांकि, अमीराती मीडिया ने धमाके की वजह के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। वहीं, NASA की थर्मल इमेज से पता चला है कि बंदरगाह के पास मौजूद एक वेयरहाउस में आग लग गई थी, जिसका इस्तेमाल फ्यूल (ईंधन) को स्टोर करने और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता था।

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किसी के हताहत होने की खबर नहीं

इस घटना में किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई जानकारी तुरंत नहीं मिल पाई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में रिहायशी इलाके के पास रात के आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब मीडिया ने बताया कि अमीराती अधिकारियों ने आग का वीडियो बनाने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही, यमन की राजधानी सना में भी धमाकों की खबर मिली; कुछ सूत्रों ने इन आवाज़ों को हवाई हमले से जोड़ा, तो कुछ ने यमन के इलाके से मिसाइल दागे जाने से।

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बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के दौरान UAE हाई अलर्ट पर रहा है, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका के सहयोगियों पर तेहरान की जवाबी कार्रवाई में उसे अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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