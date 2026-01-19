ईरान संकट के बीच दो मुस्लिम देश की सेना ने मिलाए हाथ, 8 देशों संग मिडिल-ईस्ट में करने जा रहे कमाल
इस अभ्यास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, ग्रीस, कतर, बहरीन, जॉर्डन, ब्रिटेन और अमेरिका के लड़ाकू विमान तथा लड़ाकू सहयोगी इकाइयां हिस्सा ले रही हैं। इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास का नाम ‘स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री-2026’ है।
ईरान संकट के बीच, उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायु सेना ने सऊदी अरब की सेना के साथ के साथ हाथ मिलाया है और संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया है। इसमें इन दोनों देशों के अलावा आठ अन्य देश भी शामिल हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान वायुसेना (PAF) का एक दल एफ-16 ब्लॉक-52 लड़ाकू विमानों के साथ बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए सोमवार (19 जनवरी) को सऊदी अरब पहुंच गया है। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने सोमवार को यह जानकारी दी।
ISPR के बयान के अनुसार, पीएएफ का दल सऊदी अरब के किंग अब्दुलअजीज एयर बेस पर उतरा। इस अभ्यास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, ग्रीस, कतर, बहरीन, जॉर्डन, ब्रिटेन और अमेरिका के लड़ाकू विमान तथा लड़ाकू सहयोगी इकाइयां हिस्सा ले रही हैं। इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास का नाम ‘स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री-2026’ है।
बयान में कहा गया है कि यह अभ्यास भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच अंतर-अभियानगत क्षमता, अभियानगत तालमेल, आपसी समझ और दक्षता विकास को बढ़ावा देने का मजबूत मंच प्रदान करता है। इसमें विशेष रूप से बड़े पैमाने पर बल प्रयोग, रात्रि हवाई अभियान, एकीकृत खुफिया निगरानी (आईएसआर) तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सामग्री से अभियानों पर जोर दिया जाएगा।
आईएसपीआर ने कहा कि इस बहुराष्ट्रीय मंच में भागीदारी के जरिए पाकिस्तान वायुसेना का लक्ष्य साझेदार वायुसेनाओं के साथ तालमेल को और मजबूत करना तथा प्रौद्योगिकी-आधारित, चुनौतीपूर्ण युद्धक्षेत्र में अपनी अभियानगत तैयारी को परखना है। बयान के अनुसार, इस अंतरराष्ट्रीय तैनाती के लिए पीएएफ के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में अपने घरेलू अड्डे से सीधे सऊदी अरब तक उड़ान भरकर पीएएफ की लंबी दूरी की संचालन क्षमता और तैनाती की क्षमता का प्रदर्शन किया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।