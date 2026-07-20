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एक और मोर्चे पर जंग की आहट? जापान के ऐक्शन से बौखलाया ड्रैगन; PLA ने बजाई 'युद्ध की घंटी'

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंग
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PLA Daily ने आरोप लगाया कि जापान भविष्य के युद्धों में बढ़त हासिल करने के लिए ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है और अब उसकी नीति केवल आत्मरक्षा तक सीमित नहीं रह गई है।

एक और मोर्चे पर जंग की आहट? जापान के ऐक्शन से बौखलाया ड्रैगन; PLA ने बजाई 'युद्ध की घंटी'

पश्चिम एशिया में जहां ईरान पर अमेरिका भीषण हमले कर रहा है, वहीं अब पूर्वी एशिया में भी नई जंग की आहट महसूस हो रही है। चीन और जापान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच बीजिंग ने टोक्यों को लाल रेखा न पार करने की चेतावनी जारी की है। दरअसल, चीन ने जापान के तेजी से बढ़ते ड्रोन और मानव रहित सैन्य सिस्टम पर ऐसी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इससे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। बीजिंग ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जापान अपनी पारंपरिक 'केवल आत्मरक्षा' की नीति की लाल रेखा पार कर रहा है।

चीन और जापान के बीच बढ़ती तनातनी के बीच, चीन की सेना के मुखपत्र 'PLA डेली' ने जापान की तेज़ी से बढ़ती ड्रोन क्षमताओं के बारे में चेतावनी देने के लिए एक पूरा पेज समर्पित किया है। सोमवार के संस्करण में छपे चार लेखों में, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक अखबार ने तर्क दिया कि जापान ऐसे बिना-इंसान वाले सिस्टम विकसित करके "री-मिलिटराइजेशन" (फिर से सैन्यीकरण) की ओर बढ़ रहा है, जो लंबी दूरी तक सटीक हमले, जवाबी हमले और अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त आक्रामक मिशन करने में सक्षम हैं।

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युद्ध लड़ने में सक्षम देश में तब्दील हो रहा जापान

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब बीजिंग ने प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व में जापान की रक्षा नीतियों की आलोचना तेज कर दी है। इसमें टोक्यो का सैन्य आधुनिकीकरण, अमेरिका और फिलीपींस के साथ मज़बूत सुरक्षा संबंध और युद्ध के बाद के लंबे समय से चले आ रहे सुरक्षा सिद्धांतों में बदलाव पर बहस शामिल है। चीन के सैन्य मुखपत्र PLA Daily ने जापान के तेजी से विस्तार पा रहे मानव रहित सैन्य बेड़े (Drones) को लेकर एक बड़ा हमला बोला है और चेतावनी दी है कि जापान अपनी दशकों पुरानी "विशेष आत्मरक्षा" की नीति की 'रेड लाइन' पार कर रहा है और अब एक ऐसे देश में तब्दील हो रहा है जो 'युद्ध लड़ने में सक्षम' है।

6.2 बिलियन डॉलर का 'विनाशकारी' प्लान

दरअसल, चीन की सबसे बड़ी चिंता जापान का भारी-भरकम निवेश है। रिपोर्ट के अनुसार, जापान ने 2023 से अगले पांच वर्षों के भीतर मानव रहित प्रणालियों (Uncrewed systems) पर 1 ट्रिलियन येन (लगभग 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) खर्च करने का लक्ष्य रखा है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले मौजूदा वित्तीय वर्ष में ड्रोन कार्यक्रमों के लिए जापान ने 277 बिलियन येन आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 100 बिलियन येन केवल 'शील्ड' (SHIELD - Synchronised, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defence) नेटवर्क के लिए हैं।

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अमेरिका के 'हेलस्केप' जैसा खतरनाक जाल

जापान के इस प्लान पर चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि जापान का 'शील्ड' कार्यक्रम दरअसल अमेरिका के 'हेलस्केप' (Hellscape) कॉन्सेप्ट की कार्बन कॉपी है। इसके तहत ताइवान के आसपास किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में हजारों की संख्या में ड्रोन तैनात किए जाएंगे ताकि दुश्मन की नौसेना और वायुसेना को उलझाया जा सके। बड़ी बात यह है कि जापान सिर्फ ड्रोन खरीद नहीं रहा, बल्कि उन्हें चीन की चौखट पर तैनात भी कर रहा है। टोक्यो की योजना MQ-9B सीगार्जियन ड्रोन, रोबोटिक कुत्ते, और स्वायत्त अंडरवाटर वाहनों (AUVs) को क्यूशू, ओकिनावा, इशिगाकी और योनागुनी जैसे रणनीतिक द्वीपों पर तैनात करने की है। साथ ही मियाको और ओसुमी जैसे महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य (Straits) पर भी कड़ी निगरानी रखने की तैयारी है।

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चीन की खरी-खरी: "खतरनाक वाइल्ड कार्ड है जापान"

जापान की इस चालाकी पर चीन ने कड़ी भाषा में कहा है कि टोक्यो अब क्षेत्रीय शांति के लिए एक "खतरनाक वाइल्ड कार्ड" बन गया है। चीनी विश्लेषकों का आरोप है कि जापान, अमेरिका और फिलीपींस के साथ मिलकर एक 'आक्रामक गठबंधन' बना रहा है, जो दक्षिण चीन सागर में 'विनाशकारी क्षमता' रखता है। इस पर जापान ने भी प्रतिक्रिया दी है। जापान ने इस सैन्य आधुनिकीकरण को अपनी मजबूरी बताया है। टोक्यो का कहना है कि चीन की बढ़ती सैन्य दादागिरी, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और रूस की गतिविधियों के कारण उसे अपनी रक्षा नीति में 180-डिग्री का बदलाव कर 'काउंटरस्ट्राइक' क्षमताएं विकसित करनी पड़ रही हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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