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हंता वायरस के कहर के बीच मिला कोरोना का नया वैरिएंट, किस हद तक जानलेवा?

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
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इन दिनों दुनिया के कुछ हिस्सों में हंता वायरस का कहर है। इस बीच कोरोना के एक नए वैरिएंट का पता चला है। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के एक नए समूह की पहचान की है। जापान और थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने इस खोज को अंजाम दिया है।

हंता वायरस के कहर के बीच मिला कोरोना का नया वैरिएंट, किस हद तक जानलेवा?

इन दिनों दुनिया के कुछ हिस्सों में हंता वायरस का कहर है। इस बीच कोरोना के एक नए वैरिएंट का पता चला है। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के एक नए समूह की पहचान की है। जापान और थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने इस खोज को अंजाम दिया है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस वायरस से इंसानों के संक्रमित होने की संभावना है। यह वायरस सार्स-कोव 2 के नजदीकी समूह वाला है जो चमगादड़ों में पाए जाते हैं। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी के मेडिकल साइंस संस्थान और थाईलैंड के चुलालोंकॉर्न यूनिवर्सिटी में यह रिसर्च किया गया है।

कोविड-19 महामारी से क्या संबंध
चमगादड़ सार्स-कोव-2 से संबंधित कोरोना वायरस का मेन होस्ट है। यह हाल ही में कोविड-19 महामारी का कारण बनने वाला एजेंट है। हालांकि अभी तक चमगादड़ के सार्स-कोव-2 की विविधता और इसके बारे में अन्य जानकारियां सामने आई हैं। जापानी और थाई वैज्ञानिकों द्वारा नेतृत्व की गई अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने घोड़े के नुकीले चमगादड़ों से लिए गए नमूने में इन वायरसों के नए समूह की खोज की। इस स्टडी से यह जानकारियां सामने आई हैं कि कौन सी खासियतें इन वायरसों को मनुष्यों में संक्रमण करने में सक्षम बनाती हैं। टीम ने यह पेपर, छह मई 2026 को जॉर्नल सेल में पब्लिश किया।

यूनिवर्सिटी ने क्या कहा
यूनिवर्सिटी के बयान के मुताबिक सार्स-कोव-2 वायरसों के नए समूह को रिसर्चर्स द्वारा क्लेड बी कहा गया है। थाईलैंड के चाचोएंगसाओ प्रांत में एक ही कृत्रिम गुफा में रहने वाले चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोनावायरस का दूसरा प्रकार है। पहला समूह, क्लेड ए3, भी नए खोजे गए क्लेड बी के साथ सह-संचारी पाया गया, यहां तक कि वही व्यक्तिगत चमगादड़ भी संक्रमित हुआ। दोनों क्लेडों के बीच अंतर यह है कि, क्लेड ए के विपरीत, क्लेड बी वायरस वही मानव रिसेप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका सार्स-कोव-2 इंसानों को संक्रमित करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे एंजियोटेंसिन-कन्वर्टिंग एंज़ाइम 2 कहा जाता है।

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हंता वायरस का कहर
गौरतलब है कि इन दिनों हंता वायरस का प्रकोप सुर्खियों में है। हंता वायरस एक गंभीर और जानलेवा वायरस है, जो मुख्य रूप से चूहों से इंसानों में फैलता है। यह कोई नया वायरस नहीं है लेकिन इसके लक्षण और गंभीरता इसे खतरनाक बनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार यह वायरस संक्रमित चूहों के पेशाब, लार या मल के संपर्क में आने से फैलता है। चूहों के मल-मूत्र के सूखने पर उसके कण हवा में मिल जाते हैं और सांस के जरिए मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकता है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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