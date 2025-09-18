Amid Gen Z protests Nepal Army chief tells Oli helicopter available after your resignation इस्तीफे के बाद ही हेलीकॉप्टर... Gen Z विरोध के बीच नेपाल सेना प्रमुख ने ओली से क्या कहा, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Amid Gen Z protests Nepal Army chief tells Oli helicopter available after your resignation

इस्तीफे के बाद ही हेलीकॉप्टर... Gen Z विरोध के बीच नेपाल सेना प्रमुख ने ओली से क्या कहा

नेपाल के जेन जी प्रदर्शनकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आवास के पास पहुंच गए। घबराए ओली ने नेपाली सेना प्रमुख को फोन कर तुरंत हेलीकॉप्टर मांगा। जानें सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने क्या जवाब दिया

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, काठमांडूThu, 18 Sep 2025 03:01 PM
share Share
Follow Us on
इस्तीफे के बाद ही हेलीकॉप्टर... Gen Z विरोध के बीच नेपाल सेना प्रमुख ने ओली से क्या कहा

9 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर जेन जी प्रदर्शनकारी ओली सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, तोड़फोड़ और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आवास के पास पहुंच गए। घबराए ओली ने नेपाली सेना प्रमुख को फोन कर तुरंत हेलीकॉप्टर मांगा। उकेरा न्यूज पोर्टल के अनुसार, सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, 'आपके इस्तीफे के बाद ही हेलीकॉप्टर।'

8 सितंबर को भड़की हिंसा

नेपाल में अशांति 8 सितंबर को शुरू हुई, जब सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए। उस समय तक 19 लोगों की जान जा चुकी थी और 300 से अधिक घायल थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। 9 सितंबर को काठमांडू सहित पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू किया गया, लेकिन सुबह होते ही युवा सड़कों पर उतर आए।

उकेरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ओली ने नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय जांच विभाग के प्रमुखों को सूचित किया। इन अधिकारियों ने भीड़ और नेताओं के घरों पर 'गंभीर' खतरे की चेतावनी दी। फिर भी ओली ने इसे हल्के में लेते हुए 'ठीक है' कहा और कड़ी सुरक्षा के आदेश दिए। सुरक्षा बलों की गोलीबारी से नाराज भीड़ ने 'नेताओं के घर घेर लो' के नारे लगाए और माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड तथा नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के घरों पर हमला किया। दोपहर तक प्रचंड के आवास पर हमला हो चुका था।

ओली का दावा- बातचीत जारी

ओली ने दावा किया कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही है, लेकिन मंत्रियों के घरों और पुलिस थानों पर हमलों ने सुरक्षा बलों को कमजोर कर दिया। सेना और सशस्त्र बल को पर्याप्त सहायता न मिलने से पुलिस रक्षात्मक स्थिति में आ गई। ओली ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, जहां एजेंसी प्रमुखों ने संसद पर हमले और हिंसक मौतों की जानकारी दी। पुलिस प्रमुख की सेना तैनाती की अपील को नजरअंदाज किया गया।

दूसरी ओर उग्र भीड़ ने सरकारी भवनों और नेताओं के घरों पर हमले तेज कर दिए। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, आंसू गैस और पानी की बौछारें बेअसर रहीं, और प्रदर्शनकारी संसद के द्वार तक पहुंच गए। इमारतों में आग लगाई गई, पत्थर फेंके गए, और पुलिस की लाठी व गोलियों से अस्पताल घायलों से भर गए। देउबा के घर और उनकी पत्नी पर हमले के बाद ओली ने सेना प्रमुख सिगडेल से अतिरिक्त बल और निकासी की मांग की, लेकिन उन्हें इस्तीफे की शर्त का सामना करना पड़ा।

इस्तीफे का दबाव और अंत

हंगामे के बीच ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा, जिसे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भेजा गया। 9 सितंबर की रात तक जनरल सिगडेल के नेतृत्व में सेना ने व्यवस्था बहाल कर दी। इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अंतरिम प्रशासन की शपथ ली।

Nepal Nepal Crisis

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।