ट्रंप के H-1B वीजा की मार झेलने वाली सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी कौन? विश्लेषक क्या कह रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा के आवेदनों पर फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दिया है। वर्क वीजा पर इस तरह की मार का असर झेलने वाली तकनीकि कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) पहली भारतीय आईटी कंपनी होगी क्योंकि अमेरिकी दफ्तरों में अपने ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा कर्मचारी तैनात करने वाली यही सबसे बड़ी कंपनी है। इस मार की वजह से ना केवल TCS के शेयरों में गिरावट आ सकती है बल्कि उसकी आय में भी बड़ी कमी आने की आशंका है। हालांकि, अन्य भारतीय कंपनियों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा।

फिलहाल आईटी कंपनियां ट्रंप के एच-1बी वीजा पर फीस बढ़ोत्तरी के फैसले के प्रभाव का आंकलन कर रही हैं। टीसीएस H-1B वीजा का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है क्योंकि यह अमेरिका में अपने ग्राहकों के दफ्तरों में हजारों पेशेवर इंजीनियरों की तैनाती करता है। हालाँकि टीसीएस और अन्य आईची कंपनियों ने हाल के वर्षों में इस वीजा पर निर्भरता कम की है लेकिन ट्रंप के नए नियम से इन कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी और मुनाफे में बड़ी गिरावट आ सकती हैं।

जेफरीज के विश्लेषकों का क्या कहना? जेफरीज के विश्लेषकों के मुताबिक, ट्रंप सरकार के इस कदम से पूरे आईटी सेक्टर की कंपनियों की आय में 4 से 13 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है क्योंकि वर्क वीजा पर प्रति कर्मचारी आने वाली लागत और परिचालन लागत बढ़ जाएगी और इससे शुद्ध लाभ कम हो जाएगा। जेफरीज ने यह भी कहा है कि एच-1बी उपयोगकर्ताओं से दूर जाने से आईटी कंपनियों को पेशेवर प्रतिभाओं की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे उन्हें वेतन बढ़ोत्तरी करना पड़ सकता है। इससे भी कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी।