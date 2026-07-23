शेख हसीना से क्यों की बात? दीजिए इस्तीफा... अब राष्ट्रपति पर संकट; बांग्लादेश में भारी उथल-पुथल
बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया और राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद छोड़ सकते हैं। जमुना टीवी ने ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में बताया कि उनके शुक्रवार को इस्तीफ़ा देने की उम्मीद है।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के अपने कार्यकाल की समाप्ति से लगभग दो साल पहले ही जल्द इस्तीफा देने की संभावना है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह दावा किया। शहाबुद्दीन को पिछली संसद द्वारा देश के सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित किया गया था और वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्रों के हिंसक आंदोलन के काफी समय बाद भी अपने संवैधानिक पद पर बने हुए हैं।
छात्रों के आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद हसीना भारत चली गई थीं और पांच अगस्त 2024 से वहीं रह रही हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ''उनके (शहाबुद्दीन) जल्द ही इस्तीफा देने की संभावना है।'' उन्होंने हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी।
विदेश दौरा बीच में ही छोड़ लौट रहे स्पीकर
इन अटकलों को तब और बल मिला, जब ये खबर आई कि बांग्लादेश के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद अपनी थाइलैंड यात्रा बीच में ही छोड़कर ढाका लौट रहे हैं। उनका रविवार को लौटना का तय कार्यक्रम था लेकिन ढाका में सियासी उथल-पुथल के बीच वह शुक्रवार को ही लौट रहे हैं। माना जा रहा है कि इस फ़ैसले ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफ़े की अटकलों को और तेज़ कर दिया है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि वे जल्द ही पद छोड़ सकते हैं। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को सौंपते हैं। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं, तो नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक स्पीकर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करते हैं।
शहाबुद्दीन और हसीना के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
समाचार पत्र 'प्रोथोम आलो' ने एक उच्च पदस्थ सरकारी सूत्र के हवाले से कहा कि सरकार उन खबरों से नाराज है, जिनमें दावा किया गया था कि शहाबुद्दीन ने हाल में हसीना से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। BNP के एक वरिष्ठ नेता ने 'द डेली स्टार' से कहा कि शहाबुद्दीन और हसीना के बीच हाल में टेलीफोन पर हुई बातचीत उनके संभावित इस्तीफे का एकमात्र कारण नहीं है, इसके बजाय यह मुद्दा 'काफी जटिल' है क्योंकि हसीना के स्वदेश लौटने की घोषणा के बाद बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य और अधिक संवेदनशील हो गया है।
दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना
इस महीने की शुरुआत में, शेख हसीना ने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। बांग्लादेश ने हसीना के स्वदेश लौटने की योजना का 'स्वागत' किया था लेकिन यह भी कहा था कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक संसद के अध्यक्ष हाफिजुद्दीन अहमद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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