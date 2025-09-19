अमेरिकी सोच का अंत होना चाहिए, US में मारे गए भारतीय इंजीनियर ने लिखा था पोस्ट

अमेरिका में पुलिस की गोली का शिकार हुए भारतीय इंजीनियर मोहम्मद निजामुद्दीन ने एक सप्ताह पहले ही पोस्ट लिखकर नस्लीय भेदभाव की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस अमेरिकी सोच का अंत होना चाहिए।

अमेरिका में एक भारतीय इंजीनियर मोहम्मद निजामुद्दीन की मौत हो गई है। रूममेट से झगड़े के बाद पुलिस ने उन्हें गोली मार दी थी। 3 सितंबर को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में उन्हें गोली मारी गई थी। निजामुद्दीन ने गोली मारे जाने की घटना से लगभग एक सप्ताह पहले ही नस्लीय उत्पीड़न को लेकर एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि नस्लीय भेदभाव के लिए ही उनके वेतन में धोखाधड़ी होती थी और फिर उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया।

उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा था, मैं नस्लीय घृणा का शिकार हूं। मेरे साथ अन्याय किया गया और गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया। मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं। यह अमेरिकी और गोरे लोगों की मानसिकता का खत्मा होना चाहिए। कॉर्पपोरेट में भी इस तरह के अत्याचार पर लगाम लगनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने पोस्ट में कहा, बात नौकरी से निकालने पर ही खत्म नहीं होती है। उन्होंने मेरे पीछे जासूस लगा दिए। हालात बहुत खराब हो गए हैं। मेरे खाने में जहर तक मिला दिया गया और अब मुझे रहने की जगह भी नहीं मिल रही है। उन लोगों ने मुझे कमरे से बाहर निकालल दिया। उन्होंने आगे कहा, आज यह सब मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है। मैं जानता हूं कि मैं कोई संत नहीं हूं लेकिन वे भी जान लें कि वे भगवान नहीं हैं। मैं आगे की बात अगली पोस्ट में करूंगा।

पुलिस ने क्या बताया सांता क्लारा पुलिस के मुताबिक उन्हें 911 पर फोन करके चाकूबाजी की घटना की जानकारी दी गई थी। वे मौके पर पहुंचे तो निजामुद्दीन के हाथ में चाकू था। चाकू रखने को कहा गया। जब वह नहीं माना तो गाली चला दी गई। दावा किया गया कि निजामुद्दीन ने उपने रूममेट पर चाकू से हमला किया था। वहीं परिवार का कहना है कि गोली लगने से पहले निजामुद्दीन ने ही पुलिस को फोन करके मदद के लिए बुलाया था।