पाकिस्तान में शियाओं की रैली से टेंशन में अमेरिका, दूतावास ने जारी किया सिक्योरिटी अलर्ट
पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में दूतावास की ओर मार्च न करने पर सहमत हो गए हैं, जो धरने वाली जगह से लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित है। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को बाद में अपना धरना समाप्त करने की योजना बनाई है।
पाकिस्तान की राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में शुक्रवार को अल्पसंख्यक शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों ने अमेरिका-इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की निंदा करते हुए रैलियां निकालीं। इस बीच, इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकियों को संभावित हिंसा के प्रति आगाह करते हुए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया।
भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच, लगभग 300 प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद में धरना दिया। वे हाथों में खामेनेई के पोस्टर लिए हुए थे और 'अमेरिका मुर्दाबाद' तथा 'इजराइल मुर्दाबाद' जैसे नारे लगा रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने संभावित तनाव को रोकने के लिए अमेरिकी दूतावास की ओर जाने वाली सड़कों पर कंटेनर खड़े कर दिए।
कराची बंदरगाह शहर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां रविवार को सैकड़ों शियाओं ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोल दिया था और इमारत में आग लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी का सहारा लिया था। हिंसा में कराची में 10 प्रदर्शनकारी मारे गए, और स्कार्दू तथा गिलगित सहित उत्तरी शहरों में कम से कम 13 लोग मारे गए।
कराची में, शिया प्रदर्शनकारी शुक्रवार को वाणिज्य दूतावास से लगभग 4 किलोमीटर दूर जमा हुए। इसके अलावा, शुक्रवार को इस्लामाबाद और कराची में सुन्नी प्रदर्शनकारियों के छोटे समूहों ने भी ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल युद्ध के खिलाफ रैलियां निकालीं। यह प्रदर्शन अमेरिकी दूतावासों से काफी दूर किया गया।
प्रदर्शनों से पहले जारी सुरक्षा चेतावनी में, इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने देश में मौजूद अमेरिकियों से बाहर आवागमन सीमित करने का आग्रह किया। साथ ही, एक अद्यतन परामर्श में अमेरिकी नागरिकों को ''आतंकवाद और अपहरण'' के खतरे के कारण पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत, उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर क्षेत्र की यात्रा न करने को कहा गया। पाकिस्तान की लगभग 25 करोड़ आबादी में शिया लगभग 15 प्रतिशत हैं, जहां सर्वाधिक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
