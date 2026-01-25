Hindustan Hindi News
अमेरिकी क्लाइंबर ने 508 मीटर ऊंची 'ताइपे 101' पर 90 मिनट में चढ़कर रचा इतिहास

अमेरिकी रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड ने रविवार को बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के ताइवान की प्रसिद्ध 508 मीटर ऊंची इमारत ताइपे 101 पर फ्री-सोलो चढ़ाई पूरी की। सुबह जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की, तो वहां जमा बड़ी भीड़ ने उत्साह से तालियां बजाईं

Jan 25, 2026 05:00 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड ने रविवार को बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के ताइवान की प्रसिद्ध 508 मीटर (1,667 फुट) ऊंची इमारत ताइपे 101 पर फ्री-सोलो चढ़ाई पूरी की। सुबह जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की, तो वहां जमा बड़ी भीड़ ने उत्साह से तालियां बजाईं। उन्होंने सिर्फ हाथों और धातु की बीमों का सहारा लेकर चढ़ाई की।

TOPSHOT - People watch US rock climber Alex Honnold scale the Taipei 101 building without ropes or safety gear in Taipei on January 25, 2026. (Photo by I-Hwa Cheng / AFP)

चढ़ाई के दौरान एक जगह रुककर जब वह पीछे मुड़कर दर्शकों की ओर देखने लगे, तो लोगों ने जोर-शोर से नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। उनकी लाल रंग की छोटी बाजू वाली शर्ट दूर से सबसे अलग नजर आ रही थी। ताइवान की राजधानी में स्थित इस प्रतिष्ठित इमारत की चढ़ाई का लाइव प्रसारण नेटफ्लिक्स पर 10 सेकंड की देरी के साथ दिखाया जा रहा था।

Climber Alex Honnold takes a break while free soloing Taipei 101 Skyscraper in Taipei, Taiwan, January 25, 2026 REUTERS/Ann Wang

दरअसल, एलेक्स को शनिवार को चढ़ना था, लेकिन बारिश के कारण इसे 24 घंटे के लिए टाल दिया गया था। इस 101 मंजिला इमारत में सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा मध्य भाग की 64 मंजिलें हैं, जो इसकी खास पहचान हैं। इमारत को आठ भागों में बांटा गया है, जिसमें हर भाग में आठ मंजिलें हैं। चढ़ते समय एलेक्स ने हर भाग में थोड़ा-थोड़ा आराम किया। उन्होंने इस चढ़ाई को 1 घंटे 31 मिनट में पूरा किया, जो अब तक की सबसे बड़ी अर्बन फ्री-सोलो चढ़ाई मानी जा रही है।

Climber Alex Honnold free soloing Taipei 101 Skyscraper in Taipei, Taiwan, January 25, 2026 REUTERS/Ann Wang

होनोल्ड इस तरह की ऊंची इमारतों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन बिना रस्सी के ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले फ्रांसीसी क्लाइंबर एलेन रॉबर्ट ने 2004 में क्रिसमस के दिन इसी इमारत पर चढ़ाई की थी, जिस दिन इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत (उस समय) का उद्घाटन भी हुआ था।

