'भगवान को सौंप रही', महिला ने बेटे को झील में डुबोकर मार डाला; अंधविश्वास का चरम

अमेरिका में 40 वर्षीय महिला ने धार्मिक अंधविश्वास के चलते अपने 4 साल के बेटे को झील में डुबोकर मार डाला। इसके बाद, वह अपने तीन अन्य बच्चों के साथ गोल्फ कार्ट को पानी में ले गई। यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब ये लोग ओहियो की एटवुड झील पर कैंपिंग कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, महिला और उसके 45 वर्षीय पति मार्कस मिलर का मानना था कि भगवान उनसे बात कर रहे हैं। इसी भ्रम में दोनों ने सुबह के वक्त झील के डॉक से छलांग लगा दी। इस घटना के बाद ये लोग कैंपग्राउंड लौटे, लेकिन सुबह 6:30 बजे मार्कस वापस झील की ओर गए। कुछ समय बाद उनका शव मिला, जिसे आत्महत्या माना जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 8:30 बजे महिला ने अपने 4 साल के बेटे विंसन मिलर को गोल्फ कार्ट में बिठाया और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए डॉक की ओर गई। वहां उसने अपने बेटे को पानी में डुबो दिया, जिसे उसने बाद में पुलिस से पूछताछ में स्वीकार किया। इसके बाद, उसने अपने तीन अन्य बच्चों (15 साल की बेटी और 18 साल के जुड़वां बेटों) के साथ गोल्फ कार्ट को झील में ले गई। सौभाग्य रहा कि तीनों बच्चे पानी से सुरक्षित बाहर निकल आए और उन्हें कोई चोट नहीं आई।